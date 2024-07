O final de semana da Porsche Cup no Circuito do Estoril, em Portugal, foi de superação para Léo Sanchez. O piloto do carro número 15, que leva as cores da EMS, foi ao pódio na corrida que fechou a quarta etapa da temporada de corridas Sprint da categoria, ao ser o terceiro colocado entre os competidores da classe Carrera Rookie.

O piloto, que completou duas semanas de corridas no circuito português localizado na região de Cascais, precisou escalar o pelotão na prova que fechou a etapa após não completar a prova de sábado. O resultado de domingo representa o quinto pódio de Sanchez no campeonato de corridas curtas da Porsche Cup nesta temporada.

“Foi um final de semana de superação aqui em Portugal. O terceiro lugar mostra que a gente tem boas condições de brigar pelas primeiras posições dentro da nossa categoria. Seguimos entre os primeiros colocados do campeonato e vamos lutar para subir na classificação nas últimas etapas de Sprint”, diz Léo Sanchez, que tem o patrocínio de EMS.

Depois da passagem por Portugal, a Porsche Cup retoma a temporada 2024 entre os dias 24 e 25 de agosto, com uma rodada dupla do campeonato Sprint no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

