Após três anos, a Porsche Cup volta a realizar uma etapa internacional, com o circuito argentino de Termas de Río Hondo sendo palco de dois eventos neste fim de semana, com corridas da Sprint (torneio de provas de curta duração) e da Endurance (mini torneio de provas de longa duração).

Río Hondo, que é mais conhecido dos fãs de automobilismo como sede do GP da Argentina de MotoGP, terá um fim de semana movimentado, com as atividades de pista começando já nesta quinta-feira.

Após uma sessão de treinos livres, lideradas por Enzo Elias na Carrera e Ricardo Fontanari na Sprint, agora é a vez da classificação, que você acompanha ao vivo aqui pelo Motorsport.com. O quali define o grid de largada para a primeira corrida sprint do fim de semana, que acontece ainda nesta quinta, com a segunda prova marcada para a tarde de sexta-feira.

Acompanhe abaixo o quali da Porsche Cup em Termas de Río Hondo para a etapa Sprint, a quarta da temporada 2022:

