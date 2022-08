Carregar reprodutor de áudio

O primeiro dia de atividades na pista de Termas de Río Hondo pela Porsche Cup Brasil trouxe novidades para Georgios Frangulis e o bólido #88 da OAK Racing Team.

Abrindo a segunda metade da temporada inaugural dos 992 no Brasil, a ORT apresentou na quarta-feira seu novo patrocinador máster, o Banco Master, além de mostrar seu novo layout, baseado na campanha global da OAKBERRY, Millions Of Better Choices.

A escolha do novo design do #88 já havia sido apresentado na participação de Frangulis durante a Porsche Mobil 1 Supercup em Red Bull Ring, na Áustria e agora chega ao Brasil para o restante da temporada.

O primeiro dia de treinos foi de aprendizado para o Grego, a pista inédita na carreira desafiou o piloto por conta da largura do traçado, diferente do que Frangulis se acostumou no Brasil. Porém, citou similaridades com o traçado que treinou no simulador e pontuou ser o mais próximo do real que já andou.

“Dia de muito aprendizado aqui em Termas, a pista é muito legal, estou me adaptando bem ao traçado!", disse Frangulis. "Senti um pouco de dificuldade por causa da largura da pista, até acertar o ponto de entrada em cada uma delas leva um tempo".

"Achei a pista bem parecida com o que treinamos no simulador com o time da OAK Racing Team E-sports, na minha carreira foi a mais próxima do real que já andei. Hora de focar em amanhã, acertar os últimos detalhes para o dia que é longo, com treino, quali e corrida para fazer uma boa etapa".

As atividades de pista continuam nesta quinta-feira com o primeiro dia da etapa de Sprint, com treino, classificação e corrida. Na sexta acontece a segunda corrida da quarta etapa do certame de corridas curtas.

A jornada da Porsche Cup em Termas de Río Hondo tem transmissão ao vivo no Motorsport.com e nas mídias sociais da categoria.

ETAPA 4 – TERMAS DE RÍO HONDO:

Quinta-feira - 11 de agosto:

09h30 - Treino Livre 1

13h30 - Classificação

16h20 - Corrida 1 (25 minutos +1 volta)

Sexta-feira - 12 de agosto:

13h30 - Corrida 2

ETAPA 5– TERMAS DE RÍO HONDO:

Sábado - 13 de agosto:

15h30 - treino livre

Domingo - 14 de agosto:

13h00 - Corrida (300km/2h45)

