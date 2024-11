A terceira e última etapa do Porsche Endurance Carrera Cup será disputada neste sábado (16) e a dupla formada por Átila Abreu e Leo Sanchez tentará voltar ao pódio com o carro 15 da EMS Racing. O desafio será nos 500 km de Interlagos, na capital paulista, em prova que carrega uma novidade: Átila guiará pela primeira vez após o recapeamento total do traçado.

“Guiar em Interlagos é sempre especial e desta vez temos o ingrediente extra do novo asfalto. Por mais que tenha acompanhado o Leo no final de semana da Sprint, essa será a primeira vez que vou guiar no novo asfalto do circuito, então vamos tentar voltar ao pódio e quem sabe brigar pela vitória na nossa categoria”, diz Átila, que tem patrocínio da EMS.

Bicampeões do Porsche Endurance, Átila e Leo tiveram percalços nas outras duas provas da temporada, realizadas em Portugal e na Argentina, respectivamente. Mas Átila acredita que nada melhor do que voltar a Interlagos para conquistar um bom resultado.

“Acredito que em questão de performance estamos bem, porém esse ano realmente sofremos um pouco com a falta de sorte nas etapas internacionais, como o furo de pneu que nos tirou do pódio na etapa passada. Mas Interlagos é o lugar ideal para voltarmos ao topo”, completa Átila.

A largada para a disputa dos 500 km de Interlagos está prevista para 14h05 deste sábado. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a emoção da etapa.

