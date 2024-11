Porsche Cup: Iago Garcia faz sua terceira corrida em Interlagos

No próximo dia 16, acontece a etapa São Paulo da Porsche Cup, no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo (SP). O evento contará com a prova Endurance Challenge, um percurso de 300 quilômetros ou 2h30min de duração máxima no traçado de 4.309 km.

A última etapa será a de Interlagos, uma das mais icônicas da competição. O piloto brasileiro Iago Garcia, patrocinado pela Approach Tecnologia, integradora de soluções de tecnologia para cibersegurança, conectividade e data center, estará na pista.

"Interlagos é uma pista muito especial para mim, foi onde comecei no automobilismo, disputando o Campeonato Paulista, conquistando meu primeiro título e minhas primeiras vitórias. Espero que essa etapa nos traga alegria mais uma vez. É o evento mais importante do ano: a corrida mais longa, mais difícil e mais competitiva. A meta é dar a volta por cima depois dessas duas quebras e conquistar um bom resultado em um lugar que significa muito para mim e para a Porsche”, avalia Garcia.

Cada dupla terá de fazer três pit stops obrigatórios de no mínimo seis minutos na primeira etapa. As equipes terão janelas de oito minutos para fazerem suas paradas em voltas pré-determinadas e informadas posteriormente no Regulamento Particular da competição.

