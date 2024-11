Mais uma vez juntos, os irmãos Fefo e Dudu Barrichello voltarão a acelerar o Porsche #111 patrocinado pela Mahrte neste fim de semana na decisão do Porsche Endurance Challenge. Será um desafio ainda maior no campeonato de corridas de longa duração dos carros de competição mais produzidos do planeta, já que a corrida terá extensão de 500 quilômetros no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

É a segunda vez na temporada 2024 que os irmãos vão conduzir juntos o mesmo Porsche 911 GT3 Cup da geração 992. Fefo, piloto da Euroformula Open, não participou da primeira etapa, no Estoril, Portugal, por compromissos com a categoria de monopostos.

Em seu lugar, o primo Pipe Barrichello Bartz completou a parceria com Dudu. Em Termas de Río Hondo, na Argentina, na segunda jornada da categoria, Fefo e Dudu chegaram a andar na terceira posição, mas terminaram a prova em 15º, após sofrerem com problemas de freio e com toques na última volta.

Dudu chega à última etapa com chances de título. Ele é o sétimo colocado do campeonato com 88 pontos, mas 96 estarão em disputa em Interlagos. Além disso, o regulamento esportivo do campeonato prevê o descarte do pior resultado em um segmento de cada piloto. As duas duplas que lideram o campeonato, uma delas a de seu pai Rubens com o gaúcho Werner Neugebauer, têm 147.

"Olha, é sempre um prazer competir em família", disse Dudu. "Adoro dividir o Porsche com o meu irmão, ainda mais competindo em uma corrida em que meu pai tem chance de título. Entramos na fase final da temporada 2024, e ainda temos muito a conquistar nesse ano, que foi brilhante. E só tenho a agradecer por tudo isso e vou dar meu máximo para a gente ter mais um fim de semana memorável em Interlagos".

"Chegamos na última etapa do campeonato", comentou Fefo. "Todo mundo sabe que é um campeonato que gosto muito de correr. É completamente diferente do que faço e poder estar com a minha família num ambiente diferente de casa, não tem preço. Então fico muito feliz".

"A gente está muito vivo no campeonato. Quem foi campeão no passado chegou na última etapa em uma situação parecida ou pior que a nossa. Então é tentar construir o nosso fim de semana com a gratidão de podermos estar juntos, em família. Vamos para cima".

O cronograma da etapa decisiva de Endurance da temporada prevê treinos livres na manhã de sexta-feira para abrir o cronograma no traçado de 4.309 metros e 13 curvas. A classificação será realizada à tarde. A corrida de 500 km ou 4h15 será no sábado. A Motorsport.tv Brasil exibe a terceira etapa do Endurance Series ao vivo a partir das 14h (de Brasília) no sábado.

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!