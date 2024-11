Neste sábado Caio Collet estará a bordo do Porsche #85 para a disputa da prova de 500 quilômetros da Porsche Carrera Cup Endurance, em Interlagos. O Rookie Of The Year da Indy NXT se junta a Eduardo Menossi e Pedro Piquet para a etapa que definirá o campeão da temporada de corridas longas da categoria.

Será a segunda vez que Collet competirá pelo certame em 2024, na etapa da Argentina, realizada no autódromo de Termas de Río Hondo, Collet venceu a corrida em dupla com Eduardo Menossi e cravou a volta mais rápida da prova.

Eduardo é o piloto regular do carro #85 na temporada e lidera o campeonato da Porsche Cup Endurance na classe Carrera Rookie, por isso Collet tem como objetivo ajudar o parceiro de equipe a ser campeão.

Pedro Piquet completa a tripulação que disputará a prova mais longa do campeonato. As provas das duas primeiras etapas da competição tinham 300 quilômetros de duração.

“É sempre um prazer correr no Brasil, em Interlagos, uma pista que gosto muito", disse Collet. "A Porsche Cup é uma categoria que eu gosto de competir, o carro é muito bom de pilotar, um dos mais divertidos que pilotei na minha carreira então é um prazer para mim".

"Será um final de semana especial já que meu parceiro Edu Menossi disputa o título na classe. Na Argentina vencemos e espero repetir o resultado aqui no Brasil. Também teremos o Pedro Piquet com a gente, um piloto muito bom e tenho certeza de que será muito divertido".

A programação da corrida de 500 quilômetros da Porsche Cup Endurance prevê dois treinos livres e classificação na sexta-feira. No sábado acontece a corrida que terá 117 voltas ou 4 horas e 15 minutos de duração. A Motorsport.tv transmite a classificação e corrida ao vivo.

