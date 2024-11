A Porsche Cup Brasil segue em São Paulo e, neste fim de semana, põe um ponto final na temporada 2024 com os 500km de Interlagos, que coroará os campeões Endurance e Overall.

O campeonato de provas de longa duração é composto por três etapas, sendo duas delas com 300km de duração e uma de 500km. A realizada em junho, no Estoril, e a de setembro, em Termas de Río Hondo de menor extensão, e a deste fim de semana em Interlagos.

Diferentemente das provas Sprint, será realizada uma única corrida com as classes Carrera Cup e Sprint Challenge dividindo o grid simultaneamente. Na classificação, os pilotos da classe principal largam à frente. No quali, os pilotos das duplas (ou dois dos três no caso dos trios), vão à pista, com o resultado final sendo determinado pela média das melhores voltas de cada um.

Na Carrera Cup, temos um empate. Werner Neugebauer / Rubens Barrichello e Marçal Muller / Enzo Elias chegam à decisão com 147 pontos cada, contra 98 de Alceu Feldmann e Gui Salas. Na Carrera Cup Sport, a liderança é de Lineu Pires / Beto Gresse, com 82, contra 63 de Rouman Ziemkiewicz e Nelsinho Piquet. E na Carrera Cup Rookie, Eduardo Menossi está na ponta com 85, logo à frente de Bruno Campos e Nicolas Costa, com 79.

Já na Sprint Challenge, a ponta é de Sadak Leite e Fábio Carbone, com 147 pontos, contra 114 de Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande. Feldmann e Neto lideram a Sprint Challenge Sport, com 61 contra 52 de Giuliano Bertuccelli e Pietro Rimbano, e também a Sprint Challenge Rookie, com 79, sete à frente de Claudio Reina e João Gonçalves.

O Motorsport.com acompanha toda a ação em Interlagos com a transmissão da classificação e da corrida na Motorsport.tv Brasil.

Confira os horários dos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (Sprint Trophy) Sexta-feira 08h30 - Treino Livre 1 (Carrera Cup) Sexta-feira 09h35 - Treino Livre 1 (Sprint Challenge) Sexta-feira 10h25 - Treino Livre 2 (Sprint Trophy) Sexta-feira 11h15 - Treino Livre 2 (Carrera Cup) Sexta-feira 13h05 - Treino Livre 2 (Sprint Challenge) Sexta-feira 13h55 - Classificação (Sprint Trophy) Sexta-feira 15h50 - Classificação (Carrera Cup) Sexta-feira 16h10 Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sexta-feira 17h05 Motorsport.tv Brasil Corrida (Sprint Trophy) Sábado 10h00 Motorsport.tv Brasil Corrida (500km ou 4h15) Sábado 14h00 Motorsport.tv Brasil

