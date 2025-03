A temporada 2025 da Porsche Cup terá uma novidade no grid a partir deste final de semana, no Velocitta, circuito localizado em Mogi Guaçu (SP). Com uma carreira de destaque como empresário, Paulo Reales faz sua estreia no automobilismo na categoria, correndo pela classe Sprint Trophy, o primeiro nível do campeonato.

Reales competiu nos últimos anos na Copa São Paulo Bradesco de Kart, e agora terá uma jornada dupla na temporada de 2025. Além de competir na Porsche Cup pela primeira vez na carreira, o piloto é proprietário da equipe CAR Racing Sterling, time que estreará na Stock Car neste ano, contando com quatro carros.

“Depois de alguns anos no kart profissional, vou fazer minha estreia na Porsche Cup, que já revelou diversos talentos para o esporte a motor brasileiro, inclusive na Stock Car. E neste categoria tenho a honra de iniciar minha jornada também como empresário como um dos proprietários da equipe CAR Racing Sterling. Então terei duas funções: dono de equipe e piloto. É uma temporada muito especial e espero ter um bom desenvolvimento”, diz Paulo Reales.

A programação da Sprint Trophy da Porsche Cup será aberta na sexta-feira, com um treino livre. O sábado contará com mais um ensaio e a classificação. A corrida será disputada no domingo, a partir das 9h50, com transmissão através do Motorsport.com.

