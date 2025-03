Nesta quinta-feira (20) Matheus Comparatto fez sua estreia com um carro da Porshce Carrera Cup no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). O campeão da Fórmula 4 Brasil realizou o primeiro treino extra da inaugural da temporada 2025 e terminou na segunda posição da classe Carrera.

O jovem de apenas 18 anos disputará a temporada completa da categoria a bordo do carro #118 da FURIA REDRAM em uma parceria com a equipe de e-sports que tem o jogador de futebol Neymar Jr. como um dos seus embaixadores.

Em pouco mais de uma hora de atividade Comparatto mostrou ótima adaptação ao carro que tem mais potência e o dobro do peso do monoposto em que conquistou seu primeiro título nos carros e rapidamente figurou entre os mais rápidos da sessão.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo do interior paulista.

Comparatto disse: “Foi um início muito bom, gostei muito de pilotar o Porsche. Um carro totalmente diferente, com o dobro do peso do Fórmula 4 que eu andava, então tem muita transferência de peso, uma diferença muito grande em relação a abordagem que eu tinha nas freadas e contornos de curvas com o monoposto".

"Eu estou me adaptando, passamos por situações de pneus usados, novos e pude entender o comportamento do carro em cada situação. Eu encaixei boas voltas e consegui fechar essa sessão na segunda posição. Agora é trabalhar pra evoluir ao longo do final de semana".

Porsche Cup - Etapa 1 – Velocitta:

Sexta-feira, 21 de março

14:30 – 15:15 – Treino livre 1 – Carrera Cup

09:17 – 09:29 – Quali – Carrera Sport

09:34 – 09:46 – Quali – Carrera

09:51 – 10:01 – Quali Top10 – Carrera Cup

13:40 – 14:08 – Corrida 1 – Carrera Cup

14:33 – 15:01 – Corrida 2 – Carrera Cup

