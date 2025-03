O início da temporada do vigésimo aniversário da Porsche Cup C6 Bank mostrou todos os requisitos que construíram a reputação da categoria desde 2005. Foram para a pista do Velocitta ao todo 53, dos 72 carros inscritos na etapa de abertura do campeonato.

Considerando as classes Carrera e a Challenge, os bólidos de competição mais produzidos no planeta percorreram um total de 8.082,74 km nos 3.438m do circuito de Mogi Guaçu.

Nenhum carro parou na pista por panes mecânicas, mostrando que o time técnico do maior evento monogestão do automobilismo brasileiro mais uma vez fez com louvor sua lição de casa revisando completamente todos os carros.

Considerando apenas os 32 competidores da Carrera e os carros mais modernos da geração 992, a melhor volta ficou com o campeão Marçal Muller, no carro #544. Ele anotou 1:28.366 em sua melhor passagem, colocando 0.324 sobre Lucas Salles e 0.680 sobre Chris Hahn, seus adversários mais próximos nesta quinta.

Nas três sessões do dia, os bólidos da Carrera completaram 1.406 voltas, totalizando 4.833 km.

Já pela classe Challenge, que utiliza os carros da geração 991.2, o mais veloz do dia foi Caio Chaves, com a marca de 1:30.073. O segundo colocado no dia foi Matheus Roque, com Leonardo Herrmann completando o top3. Com 22 pilotos em ação nesta divisão, foi percorrido um total de 3.249 km, com 945 voltas registradas nas três sessões.

Nesta sexta-feira, há mais e mais ação garantida na pista do Velocitta, vez que além dos carros da Carrera e da Challenge irão para a pista os 18 competidores inscritos na Trophy.

A etapa de Mogi Guaçu abre o calendário com o recorde absoluto de competidores inscritos em uma jornada do campeonato de sprint da Porsche Cup.

Nesta sexta-feira acontecem mais sessões de treinos opcionais e livres, válidos pelas três categorias. No sábado acontecem os qualis da Carrera e da Challenge, bem como suas primeiras corridas _enquanto a Trophy realiza treinos livres e classificatório. No domingo a programação é aberta com a corrida da Trophy e encerrada depois do intervalo do almoço com as corridas de grid invertido da Carrera e da Challenge.

As provas da Carrera e da Challenge têm transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

Quali sprint: HAMILTON POLE, VERSTAPPEN 2º. Bortoleto BATE HULK e vai ao Q2! Lando 6º, Lawson ÚLTIMO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!