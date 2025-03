A espera enfim acabou e Antonella Bassani logo tratou de acelerar o bólido da principal categoria da Porsche Cup. A campeã da classe Challenge em 2023 e vice no ano passado acelerou nesta manhã no Velocitta o carro da Carrera Cup pela primeira vez na carreira. E saiu do cockpit encantada com a experiência.

Antonella foi um dos destaques do treino de pré-temporada que abriu a quinta-feira, pilotando pela primeira vez o carro com o novo layout Mobil 1™ inspirado nos traços do artista plástico holandês Piet Mondrian.

Além de destacar a tecnologia e velocidade do Porsche 911 GT3 Cup da geração 992, a mais moderna e desenvolvida dos carros de competição mais produzidos no mundo, a pilota catarinense de 18 anos de idade comentou que precisou se dedicar a entender melhor o sistema de freios em suas primeiras voltas com o Porsche #72.

Ela ainda tem mais duas sessões de testes em Mogi Guaçu nesta quinta-feira. Na sexta acontecem dois treinos, sendo um opcional e o treino livre da etapa. O quali e sua primeira corrida na Carrera Cup serão no sábado, com a prova do grid invertido no domingo.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo do interior paulista.

Antonella disse: “É um carro totalmente diferente. Eu ja esperava isso, mas acho que minha dificuldade vai ser com o ABS, que é totalmente diferente do 991. Nele o ABS ajudava um pouco, a frente não empurrava tanto e no 992 já tive que aprender a lidar mais com ele".

"Eu tive uma grande evolução durante o treino, consegui pega a mão do carro até que rápido, obviamente tem muita coisa pra evoluir em relação ao freio dele, mas isso é com o tempo mesmo. Estou muito feliz com o meu tempo e com a minha adaptação com o carro".

Cronograma - Etapa 1 - Velocitta

Sexta-feira, 21 de março

14:30 - 15:15 - Treino livre 1 - Carrera

14:30 - 15:15 - Treino livre 1 - Carrera

09:34 - 09:46 - Quali 1 - Carrera

09:51 - 10:01 - Top10 - Carrera

13:40 - 14:08 - Corrida 1 - Carrera

14:33 - 15:01 - Corrida 2 - Carrera

