Neste sábado Nelson Piquet Jr e Rouman Ziemkiewicz venceram a prova de 300 quilômetros da Porsche Endurace Challenge, no autódromo Estoril, em Portugal. A dupla que largou do sexto lugar na classe Sport fez uma jornada de recuperação com o primeiro campeão mundial da Fórmula E fazendo uma ultrapassagem heroica na volta final e garantindo a vitória na primeira etapa da competição.

Com o resultado a dupla do Porsche #80 ocupa o primeiro lugar no campeonato.

Rouman Ziemkiewicz largou com o carro #80 do décimo terceiro posto e com um início conservador escapou dos incidentes nas primeiras curvas e manteve a posição. Na sequência o piloto chegou a ocupar o 21º lugar geral, mas se recuperou a na sétima volta já aparecia na 16ª colocação geral e oitava na classe Carrera Sport.

Nas primeiras 17 voltas de prova aconteceram duas intervenções do safety car, Rouman se mantinha na pista mantendo um ritmo constante e fica fora das confusões.

A corrida seguia sem problemas para o carro 80, na volta 18 Rouman Ziemkiewicz entrou nos boxes para a primeira parada obrigatória. Nelsinho Piquet assumiu o comando da máquina e retornou a pista na 19ª colocação.

O campeão da Porsche Endurance Challenge de 2020 passou colocar um ritmo muito forte na prova e na 25ª volta estava na décima colocação geral e terceiro na classe Sport.

Quatro voltas mais tarde Piquet avançou para o oitavo lugar da prova e o segundo posto na classe, posição em que terminaram o primeiro segmento. Na 34ª volta Piquet fez a segunda parada nos boxes após escalar nove posições, Rouman Ziemkiewicz assumiu o comando da máquina #80.

O carro da dupla voltou no 16º lugar, mas os concorrentes ainda precisavam realizar o pit stop. Após o término da janela de paradas Rouman era o décimo colocado e quarto na classe Sport.

Em um stint sem problemas Rouman entregou o carro novamente para Piquet na 54ª volta, quando o ocupava a 11ª posição. Piquet retornou para a pista na 17ª colocação para o stint final, mas diversos concorrentes ainda fariam o último pit stop.

Piquet escalava o pelotão e fazia boas ultrapassagens, na volta 60 o piloto ocupava o quarto lugar na classe Sport e vinha em 11º na classificação geral. Nesta mesma volta o safety car foi acionado após um concorrente sair da pista.

Três voltas mais tarde aconteceu a relargada e Piquet passou a atacar os concorrentes. Com ótimas manobras avançou duas posições, colocou a dupla no nono lugar geral e na segunda posição da classe Sport.

Faltando apenas três voltas para o fim Piquet passou a atacar Luiz Razia em busca da vitória na classe Sport. O piloto mostrava muita velocidade, mas o concorrente se defendia.

Na última volta Piquet conseguiu a ultrapassagem para garantir a vitória em Portugal. A dupla do carro #80 foi a sétima colocada geral.

“Deu tudo certo, o carro estava bom, o Luis que é o nosso engenheiro fez uma estratégia muito boa, apesar das pancadas o carro estava bom", disse Nelsinho. "Escolhemos colocar os melhores pneus no final justamente para ter mais desempenho, o safety car nos ajudou e conseguimos ter cabeça para nos manter bem na pista e chegar no final em condição de lutar pela vitória. Estou muito feliz com a vitória".

“Eu tomei um toque logo na primeira volta, caí para 28º, vim recuperando e o Nelsinho foi impecável, ele voou na pista. Estou muito feliz pela nossa vitória", disse Ziemkiewicz.

O próximo compromisso de Piquet Jr pela Porsche Endurance Challenge acontece no dia 21 ou 22 de setembro, em Termas de Río Hondo, na Argentina.

