A temporada de 2024 da Porsche Endurance Challenge começou com gostinho de vitória para a Equipe Farben. Na primeira jornada de 300km no Estoril, em Portugal, Marçal Muller e Enzo Elias lideraram a grande maioria da prova, vencendo o primeiro segmento e recebendo a bandeirada na segunda posição, a apenas 0.2s da vitória.

Em disputa intensa desde a largada contra o #8 da dupla Werner Neugebauer e Rubens Barrichello, a dupla da marca de tinta automotiva oficial da categoria, que assumiu a ponta do pelotão na tomada da curva 1 e sustentou a dianteira pelos primeiros três stints da prova. Após a última troca obrigatória de pilotos, Elias assumiu o bólido #544 da Farben para o último stint da prova e retornou ao asfalto na segunda posição.

O brasiliense tinha a dura missão de disputar a vitória com o vice-campeão mundial de Fórmula 1 e Enzo estendeu a disputa até a bandeirada, quando viu seu concorrente vencer pela margem mínima.

Com a vitória do primeiro segmento e o segundo lugar geral na prova a dupla da Farben aparece na segunda posição do campeonato com 72 pontos, a três tentos da liderança do certame.

Marçal compete novamente em Estoril na próxima semana pela quarta etapa do campeonato de Sprint, no qual o piloto Farben lidera. Enzo retorna ao #544 na Argentina para a segunda prova do campeonato de Endurance.

"Começamos muito bem o campeonato, mas poderia ter sido ainda melhor. Infelizmente um toque com o retardatário possibilitou o Werner de chegar e completar a manobra", disse Müller. "O carro deu uma desalinhada, mas conseguimos trazer ele para casa, salvar um P2 que é um ótimo resultado pensando em campeonato".

"Foi um bom segundo lugar", disse Elias. "Fizemos tudo que estava ao nosso alcance hoje, tanto eu quanto o Marçal. Fizemos stints fortes, sem erros, mas um erro com um retardatário possibilitou a ultrapassagem do Rubens e do Werner. São coisas de corrida, mas não podem acontecer".

"Estou feliz com o desempenho e com a performance da equipe ao longo de todo o fim de semana. Feliz de voltar ao Estoril, uma pista incrível e importante na minha carreira. Vai ser um campeonato apertado até o final".

MAX BATE LANDO E VENCE! Mas e a McLaren, está MAIS RÁPIDA que RBR? Lewis 3º. BERNOLDI/MOTTA analisam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!