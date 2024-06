Dudu Barrichello e Pipe Bartz conseguiram um ótimo resultado na primeira corrida da dupla no Porsche Endurance Challenge. Com um desempenho sólido desde a largada, a dupla do carro #111 da Mahrte se manteve sempre entre os quatro primeiros colocados na corrida, chegou a brigar pela vitória e fechou a prova no pódio, na quarta posição. Com o resultado, eles estão na quarta posição do campeonato.

Na largada, Pipe Bartz tentou atacar Miguel Paludo, mas acabou se estabelecendo em quarto. Antes do primeiro pit stop, ele ainda seria superado por Lucas Salles, mas o ritmo de corrida do carro #111 estava bom. O primeiro stint da corrida ainda teve duas entradas do safety car, mas Pipe se manteve no top 5 mesmo com as relargadas.

Após a primeira parada obrigatória nos boxes, Dudu Barrichello foi para o ataque. Ultrapassou Josimar Junior e reduziu a diferença para os líderes. E na 25ª volta, ele fez uma bela manobra, por dentro, para superar Alan Hellmeister e avançar para terceiro, posição em que terminou o primeiro segmento dos 300 Km de Portugal.

Após a segunda parada, Pipe voltou ao carro. Na 40ª volta, ele acabou ultrapassado por Miguel Paludo e caiu para a quarta posição. Os quatro primeiros, então, começaram a andar colados na briga pela vitória. Após a última janela de paradas obrigatórias, Dudu voltou em quarto, posição em que completou a corrida.

"Hoje foi um dia muito especial, infelizmente não conseguimos a vitória, nós tínhamos ritmo para vencer, mas faltou um pouquinho de velocidade no final", disse Dudu. "Primeira vez subindo no pódio junto com meu pai e também junto com meu primo na nossa estreia correndo em dupla. É um dia que vou lembrar para sempre".

"Foi um sonho poder participar dessa corrida ao lado da minha família, minha estreia na Porsche em um carro espetacular", disse Bartz. "Faltou um pouquinho para disputar pela vitória, mas tenho certeza que na próxima nós viremos ainda mais fortes".

O foco da dupla agora se volta para o próximo fim de semana. Oitavo na classificação da Stock Car, Dudu Barrichello vai disputar a inédita rodada tripla do Velocitta, com corridas na sexta-feira, no sábado e no domingo. Já Pipe Bartz terá a terceira etapa da Stock Series, onde é o quinto colocado no campeonato.

MAX BATE LANDO E VENCE! Mas e a McLaren, está MAIS RÁPIDA que RBR? Lewis 3º. BERNOLDI/MOTTA analisam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!