Destaque em estreia, Bufoni encara mais uma etapa da Porsche Cup

Após fazer uma grande estreia na Porsche Cup em Goiânia - GO, no último mês, a multicampeã de skate Leticia Bufoni fará sua segunda corrida em Mogi Guaçu - SP, no autódromo Velocitta, entre os dias 04 e 07 de abril, agregando mais um esporte à sua carreira.

Competindo pela categoria Trophy, focada na formação e desenvolvimento de novos pilotos, a skatista, agora também pilota, fez sua estreia em março e ficou na 12° colocação após sofrer um toque na última volta, que até então estava em sexto lugar. Mas, ainda sim, Leticia conseguiu conquistar o quinto lugar na subcategoria Sport.

"Foi uma realização correr em Goiânia, fiz uma estreia muito boa, quase consegui o segundo lugar, mas sofri um toque na última volta e acabei caindo algumas posições, mas faz parte. Fiquei muito feliz com o meu desempenho e isso tá me motivando ainda mais para correr no autódromo Velocitta", declara Leticia.

Com o objetivo de estrear na categoria Challenge na próxima temporada, Leticia pretende inspirar outras mulheres que desejam praticar o esporte, que também é majoritariamente masculino, assim como fez com o skate.

DONA da F1 COMPRA MotoGP: CELSO MIRANDA e FAUSTO MACIEIRA discutem EFEITOS e o futuro das categorias

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna Sports pela Liberty Media

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!