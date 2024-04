Depois de completar a primeira etapa da Porsche Carrera Cup Brasil com uma vitória e mais um pódio, Werner Neugebauer parte para a segunda rodada do campeonato com foco na liderança da competição. Neste fim de semana, nos dias 6 e 7 de abril, os pilotos da categoria dos carros de corrida mais produzidos do mundo estarão no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

O piloto do #8 da Mahrte Racing Team ocupa a segunda colocação na tabela, apenas quatro pontos atrás do líder. A partir desta etapa os pilotos também contarão com o “lastro de sucesso”, com o gaúcho carregando 45kg a mais em seu Porsche 911 GT3 992.

“O Velocitta é o circuito mais travado da temporada, onde as posições de largada muitas vezes são determinantes para o resultado da corrida. É o circuito onde tem menos ultrapassagens, pela concepção da pista, do traçado e tudo, é muito difícil de ultrapassar lá, então uma boa posição de largada é muito importante, mais do que em qualquer outra pista. Vamos para cima com foco nos pontos e com a cabeça no campeonato”, disse o piloto campeão Sprint em 2018 e Overall em 2019.

Os números de Neugebauer no traçado do interior paulista contemplam 13 corridas com sete presenças no pódio, sendo duas vitórias, e duas pole positions. A última pole do piloto no Velocitta foi cravada na segunda etapa da temporada 2022. A última vitória no traçado aconteceu pelo campeonato Endurance na temporada 2020 ao lado de Ricardo Zonta.

A programação da segunda etapa da Porsche Cup Brasil prevê dois treinos opcionais, um na tarde de quinta-feira (4) e outro na manhã de sexta-feira (5). Ainda na sexta, mas a tarde, acontece o único treino livre do fim de semana.

O sábado (6) tem a manhã reservada para a classificação e a primeira corrida acontece no início da tarde. No domingo (7), o público pode encontrar com os pilotos na visitação aos boxes e a segunda corrida acontece na sequência, com largada prevista às 12h30. A classificação e as corridas têm transmissão do Motorsport.com.

