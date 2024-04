Gerson Campos disputa neste final de semana a segunda etapa da Porsche Cup Challenge, no Velocitta. O piloto e apresentador do Acelerados chega embalado após disputar o pódio na primeira prova de Goiânia e escalar dez posições na segunda corrida.

Em sua primeira temporada completa nas provas curtas da Porsche Cup, Campos teve em Goiânia a oportunidade de se adaptar a dinâmica da categoria, setup do carro, gerenciamento dos pneus e chega pronto para disputar a etapa de Mogi Guaçu (SP). A pista do interior de São Paulo traz boas lembranças para o piloto do carro #82, foi no traçado de 3.443 metros da pista do interior de São Paulo que o piloto venceu três provas em outras categorias.

A etapa do Velocitta da Porsche Cup Challenge prevê treinos na quinta e sexta-feira. No sábado acontece o classificatório e a primeira prova enquanto no domingo será disputada a segunda corrida.

"Expectativa do para o Velocitta é ótima, na primeira etapa tivemos um grande aprendizado em relação ao setup do carro, gerenciamento dos pneus novos, usados e toda a dinâmica das corridas categoria. Deu para conhecer até como os pilotos se comportam na hora das disputas, então digamos que tive um intensivo da Porsche Cup, como quando você chega em um trabalho novo".

"Então tive essa etapa de adaptação para chegar mais preparado e seguro no Velocitta. Considero a pista desta etapa a mais técnica e difícil do Brasil, um lugar que gosto, me sinto bem e já venci em três ocasiões em outras categorias, então agora é focar no fim de semana e buscar um bom resultado".

A segunda etapa da Porsche Cup Challenge terá transmissão ao vivo da classificação e das corridas no Motosport.com.

