É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil retoma as atividades da temporada 2024 neste fim de semana com uma passagem pelo Velocitta, pela segunda etapa do campeonato sprint, de provas de curta duração.

A ida pelo circuito do interior de São Paulo será movimentada, com duas corridas para as classes Carrera Cup e Sprint Challenge e mais uma pela Sprint Trophy, a categoria-escola da Porsche Cup.

Após a etapa inaugural, em Goiânia, Marçal Müller lidera na Carrera Cup com 50 pontos, contra 46 de Werner Neugebauer e 41 de Miguel Paludo. Na Carrera Sport, Chico Horta está à frente, com 33 contra 27 de Lineu Pires. Já na Carrera Rookie, temos Israel Salmen à frente com 33 contra 23 de Edu Guedes.

Na Sprint Challenge é Miguel Mariotti quem lidera com 50 pontos, enquanto a atual campeã, Antonella Bassani, é a segunda com 44, um a mais que Sadak Leite. Na Challenge Sport, Sebá Malucelli e Célio Brasil estão empatados com 30 tentos cada. E na Challenge Rookie é Caio Chaves quem está na frente com 33.

Para fechar, na Sprint Trophy, André Rosário lidera com 20 pontos contra 17 de José Moura Neto e 15 de Gabriel Liber.

O Motorsport.com estará presente em Mogi Guaçu e traz a cobertura completa da etapa, além das transmissões da classificação e das corridas no site e no canal do YouTube.

Confira os horários da Porsche Cup no Velocitta:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 14h45 - Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 15h40 - Classificação (Carrera Cup) Sábado 08h Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Classificação (Sprint Challenge) Sábado 09h Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 12h Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 12h40 Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Classificação (Sprint Trophy) Sábado 16h45 - Corrida (Sprint Trophy) Domingo 09h15 Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 12h30 Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 13h Motorsport.com e YouTube do Motorsport.com

