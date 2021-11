O primeiro ano do projeto Equivoco Racing têm sido um sucesso, tanto na pista quanto fora dela. A ideia ousada para a divulgação e expansão da marca capitaneada pela estilista Mariana Totaro utilizando o automobilismo como plataforma vem obtendo já seus primeiros frutos.

Dentro da pista, a equipe já chegou mostrando a que veio: com o "Iceman" Marçal Muller na divisão principal Carrera Cup, a Equivoco Racing conquistou o vice-campeonato com o maior número de poles (cinco), vitórias (quatro) e pontos, perdendo o título por conta de um toque na primeira corrida que o tirou os pontos necessários para levar a taça, mesmo vencendo a prova complementar diante de 80 mil pessoas em Interlagos, como preliminar da F1.

"Foi uma temporada muito positiva, foram 5 poles, 4 vitórias e fomos o maior pontuador do campeonato sem descartes. Mas tudo é como tem que ser, apesar do gosto amargo, estamos muito orgulhosos do ano que construímos, é aceitar e olhar para frente, pois ano que vem tem mais e estamos mais preparados do que nunca!", comenta Marçal.

A temporada da Porsche, no entanto, ainda não acabou: a Equivoco Racing ainda tem chance de conquistar mais um título na versão Endurance de seu campeonato, com corridas de longa duração: fundador do time, Paulo Totaro lidera na classe GT3 Trophy, com seis pontos de vantagem para o rival mais próximo. Para a decisão, que acontece dia 4 de dezembro em Interlagos, Totaro terá o auxílio de seus fieis parceiros Marcio Mauro e Ramon Alcaraz.

"Estamos prometendo uma grande festa para celebrar essa temporada inicial da Equivoco Racing, com várias ações programadas. De todas as etapas, só ficamos de fora do pódio em uma delas. O Marçal fez um trabalho espetacular e merecia muito ganhar esse título. Vou tentar honrar o time na final do Endurance, mas, independente do resultado, consideramos esse primeiro ano um grande sucesso para nós", completa Paulo.

No total até o momento, o currículo da Equivoco Racing em seu primeiro ano de Porsche Cup conta com sete vitórias (cinco de Marçal Müller, uma de Márcio Mauro e uma da dupla Paulo Totaro/Marcio Mauro), quatro poles (todas de Marçal Müller) e 17 pódios (nove de Marçal, quatro de Mauro, três de Totaro e um de Fábio Carbone).

