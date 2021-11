Nesta terça-feira (16/11), às 21h, a Porsche Esports Carrera Cup abre a terceira etapa da classe rainha, em Road Atlanta. Na rodada passada do maior campeonato de simracing do País, em Le Mans, Gustavo Ariel e Dudu Barrichello foram os vencedores.

A terceira etapa do Porsche Esports Carrera Cup chega a Road Atlanta rodeada de expectativas, o campeonato disputado com o modelo Porsche 911 GT3 Cup “992” chega aos Estados Unidos com a liderança de Gustavo Ariel, apenas um ponto à frente de Jeff Giassi.

Dudu Barrichello, Felipe Baptista e Rodrigo Baronio completam o top-5. Assim como em Le Mans, a rodada conta com dois carros da temporada da Porsche Cup real. O carro de Renan Pizii será representado por Matheus Machado e Piquet Jr será representado por Rafael Martins.

A desafiadora pista de Road Atlanta promete levar os pilotos da Porsche Esports Carrera Cup ao limite em seus 4.088 metros do traçado que percorre o sentido horário e possui e 12 curvas. Assim como aconteceu em Le Mans, a expectativa é que as corridas sejam muito disputas em um circuito técnico que mistura curvas de média, baixa e alta velocidade.

A temporada atual do Porsche Esports Carrera Cup Brasil é também a primeira competição oficial Porsche em todo mundo a alinhar os novíssimos Porsche 911 GT3 Cup “992” virtuais em seu grid, atraindo a atenção da organização alemã como uma referência real para os futuros campeonatos da marca.

Em Road Atlanta, serão disputadas duas provas de 30 minutos com inversão de grid dos 10 primeiros colocados da primeira para a segunda bateria.

A terceira etapa da Porsche Esports Carrera Cup será transmitida nesta terça, dia 16/11, a partir das 21h, ao vivo pelo streaming no YouTube da Porsche XP Private Cup Brasil, IRB e-Sports, Twitch da Porsche Esports Brasil e streamer Guto Colvara. A narração é de Osires Júnior, com comentários de Pancho Favoretto e Lorenzo Bonder.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil e Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer, Pro Racing Simuladores, P1Speed e parceria técnica com IRB e-Sports.

Campeonato (top 10)

1.Gustavo Ariel – 121 pontos

2.Jeff Giassi – 120

3.Dudu Barrichello – 103

4.Felipe Baptista – 78

5.Rodrigo Baronio – 76

6.Rafael Martins – 70

7.Victor Miranda – 67

8.Matheus Machado – 65

9.César Froener – 63

10.Gabriel Silva - 59

