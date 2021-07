Porsche Carrera Cup: Muller supera Paludo e conquista pole em Interlagos

A manhã deste sábado foi reservada para o treino classificatório da Porsche Carrera Cup em Interlagos. A chuva, mesmo fraca, foi uma das protagonistas da sessão, que chegou a ser interrompida no Q1, após acidente entre Werner Neugebauer e Paulo Borges, com o piloto do carro #8 sendo excluído do quali após análise dos comissários da CBA.

Na pista, a pole position para a corrida 1 ficou com o líder do campeonato, Marçal Muller, com o tempo de 1min46s711. Miguel Paludo ficou em segundo a apenas 0s061 do piloto da Equivoco Racing. Na classe Sport, Renan Pizii será o mais bem posicionado no grid, em quinto no geral, e na classe Trophy, Georgios Frangulis será o nono, o melhor de sua classe.

A Corrida 1 da etapa de Interlagos da Carrera Cup acontece neste sábado às 13h25, horário de Brasília.

Grid de largada

Posição Piloto 1 Marçal Muller 2 Miguel Paludo 3 Alceu Feldmann 4 Eloi Khouri 5 Renan Pizii 6 Enzo Elias 7 Fran Lara 8 Rouman Ziekmkiewicz 9 Georgios Frangulis 10 Chico Horta 11 Urubatan Jr. 12 Cristiano Piquet 13 Rodrigo Mello 14 Pedro Aguiar 15 Nelson Marcondes 16 Pedro Boesel 17 Eduardo Menossi 18 Franco Giaffone 19 João Barbosa 20 Sylvio de Barros 21 Paulo Borges 22 Fernando Croce 23 Werner Neugebauer

Veja como foi

