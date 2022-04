Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Carrera Cup realizou neste sábado a primeira corrida da etapa do Velocitta, a segunda do campeonato de 2022.

Enzo Elias, que começou em terceiro, se aproveitou da confusão inicial entre Werner Neugenauer e Chris Hahn, assumiu a ponta para não perder mais. O gaúcho, que havia largado na pole position, abandonou após problemas mecânicos.

A segunda posição ficou com Miguel Paludo, seguido por Hahn, que conseguiu se recuperar após a largada.

Na classe Sport e na Rookie, os poles converteram suas posições em vitórias, com triunfos de Lucas Salles e Lineu Pires, respectivamente.

A Corrida

Na largada, Werner Neugebauer se enroscou com Chris Hahn e Enzo Elias se aproveitou da confusão das primeiras curvas e assumiu a liderança, seguido por Miguel Paludo e Marçal Muller. Werner caiu para o quarto posto, mas superado por Hahn em seguida.

Após 5 voltas, Lucas Salles era o líder da classe Sport e Lineu Pires estava na frente na Rookie.

No giro seguinte, Hahn superava Muller para a terceira posição. Na sequência, Neugebauer abandonava a corrida, com problemas no motor.

Aos poucos, Hahn também começava a pressionar Paludo pela segunda posição, enquanto Elias abria cerca de 1.5s.

Faltando 10 minutos, Chico Horta rodou na curva 1, mas conseguiu não atingir ninguém e retornou normalmente. Gustavo Farah fez o mesmo em seguida.

Hahn perdeu o ímpeto e deixou Paludo escapar, mas o gaúcho também não conseguia se aproximar de Elias. Com isso, o trio fechou a corrida com as mesmas posições. Lucas Salles levou a melhor na classe Sport e Lineu Pires na Rookie.

A corrida 2 da Porsche Carrera Cup acontece neste domingo, às 13h, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Resultado final em instantes

Veja como foi

