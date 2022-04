Carregar reprodutor de áudio

A Sprint Challenge, categoria de entrada da Porsche Cup, realizou neste sábado a primeira corrida da etapa do Velocitta, a segunda do campeonato de 2022.

Raijan Mascarello conseguiu converter a pole position em vitória, após pressão inicial. Marcelo Tomasoni foi o segundo colocado, seguido de Cristian Mohr.

Guilherme Bottura, nono colocado na geral, venceu pela Sport e Gustavo Zanon, 13º, levou a melhor na Rookie

A Corrida

Na largada, Raijan Mascarello travou grande disputa com Daniel Correa, tendo a companhia de Cristian Mohr.

Quem teve uma grande primeira metade de prova foi Caio Castro, que largou em 13º e com 12 minutos para o final era o quarto colocado. Mas, faltando 10 minutos, o piloto/ator acabou abandonando com problemas.

Mohr tentava a segunda posição de Marcelo Tomasoni, que se defendeu bem.

A briga pelo quarto posto também se intensificava, com Ricardo Fontanari se defendendo de Ayman Darwich.

Enquanto isso, Mascarello conseguia abrir vantagem sobre o resto do pelotão, com mais de seis segundos de margem.

Márcio Mauro, que chegou a rodar no início e fazia boa prova de recuperação, voltou a girar, com menos de um minuto para o final.

No final, Mascarello confirmou o triunfo, seguido de Tomasoni e Mohr. Guilherme Bottura foi o melhor da Sport e Gustavo Zanon venceu na classe Rookie.

A corrida 2 da Porsche Sprint Challenge acontece neste domingo, às 13h40, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Veja como foi

