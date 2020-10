Porsche Carrera Cup: Luca Seripieri e Enzo Elias fazem poles em Goiânia

Nesta sexta-feira a Porsche Carrera Cup realizou as duas sessões de classificação que definiu o grid de largada para a corrida 1 ainda hoje e para a corrida 2, que será realizada no sábado, às 11h.

Luca Seripieri conquistou a pole position para a corrida 1. Ele cravou 1min23s864. Enzo Elias foi o segundo colocado, a apenas 0s142, mas terá que cumprir punição de 10 posições, ocasionada em Interlagos, há duas semanas. Com isso, Werner Neugebauer dividirá a primeira fila. O líder do campeonato, Miguel Paludo, será o terceiro colocado. O mais rápido da classe Sport é o líder, Rodrigo Mello, que será o 12º no geral.

Para a corrida 2 de sábado, foi a vez de Enzo Elias, que não precisará pagar nenhuma penalidade e sairá na posição de honra. Ele fez 1min23s510, tendo Werner Neugebauer ao seu lado, sendo que o piloto da Shell foi apenas 0s057. A segunda fila será dividida entre Seripieri e Lico Kaesemodel. Paludo será o sexto. Assim como no grid da corrida 1, Mello também será o piloto mais avançado na classe Sport, 10º no geral.

A corrida 1 da Porsche Carrera Cup acontece nesta sexta-feira, às 17h13, horário de Brasília.

Grids de largada

Corrida 1

Posição Piloto 1 Luca Seripieri 2 Werner Neugebauer 3 Miguel Paludo 4 Lico Kaesemodel 5 Christian Hahn 6 Marçal Muller 7 JP Mauro 8 Pedro Boesel 9 Alceu Feldmann 10 Pedro Aguiar 11 Rodrigo Mello 12 Enzo Elias 13 Rodolfo Toni 14 Rouman Ziemkiewicz 15 Maurizio Billi 16 Renan Pizii

Corrida 2

Posição Piloto 1 Enzo Elias 2 Werner Neugebauer 3 Luca Seripieri 4 Lico Kaesemodel 5 JP Mauro 6 Miguel Paludo 7 Marçal Muller 8 Pedro Boesel 9 Christian Hahn 10 Rodrigo Mello 11 Pedro Aguiar 12 Alceu Feldmann 13 Rodolfo Toni 14 Renan Pizii 15 Rouman Ziemkiewicz 16 Maurizio Billi

