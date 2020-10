Porsche GT3 Cup: Sob chuva, Marcio Mauro vence primeira na categoria

A primeira corrida da Porsche GT3 Cup teve uma intrusa: a chuva. Após o forte calor na parte da manhã e no início da tarde, os pilotos tiveram que encarar o piso molhado e ter que lidar com a falta de aderência consequente.

Melhor para Marcio Mauro, que após cinco anos competindo na categoria, conseguiu sua primeira vitória, após assumir a ponta no início da corrida, depois de ver a rodada de Urubatan Jr. e Lucas Salles.

Na segunda posição ficou o líder do campeonato, Nelson Marcondes, que também ficou como o melhor da classe Sport.

A Corrida

Por causa da chuva, a largada da corrida 1 da GT3 Cup foi feita sob auxílio do safety car. A corrida começou para valer com 19 minutos para o final. Urubatan Jr. assumiu a ponta sobre o pole, Lucas Salles, mas acabou rodando sozinho. Salles acabou girando junto e a liderança ficou com Marcio Mauro.

Ayman Darwich acabou saindo da pista e parou no guardrail. O safety car acabou voltando à pista, por segurança.

A relargada foi liberada quando restavam 11 minutos, com Mauro mantendo a ponta e vendo pelo retrovisor um reinício limpo entre os outros competidores, apesar da forte chuva. Cristian Mohr era o segundo, seguido de Cesar Urnhani e Salles.

Salles avançou para o terceiro posto e começou a pressionar Urnhani, o novo segundo colocado. Ambos ficaram disputando palmo a palmo, e na curva 1, quando faltavam pouco mais de três minutos, eles se tocaram e saíram da pista. Com isso, Nelson Marcondes herdou o segundo posto, seguido de Mohr, Leo Sanchez e Nelson Monteiro.

Nelsinho até chegou se aproximar, mas teve que se conformar com a segunda colocação no geral e a vitória na Sport. Marcio Mauro chegou em primeiro pouco mais de um segundo à frente, garantindo a sua primeira vitória na categoria.

Resultado