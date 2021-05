Porsche Carrera Cup: Paludo converte pole em vitória no Velocitta

Após passar um susto no treino de classificação, mas conseguir a pole position, Miguel Paludo não teve dificuldades em conquistar a primeira vitória do ano na Porsche Carrera Cup, no Velocitta.

O piloto gaúcho conseguiu abrir uma diferença superior a dois segundos na pista molhada do autódromo do interior de São Paulo e a manteve até o final. Enzo Elias conseguiu superar Matheus Iorio e foi o segundo colocado.

Cristiano Piquet foi o vencedor da classe Sport, na oitava posição na geral. Na Trophy, Sylvio de Barros levou a melhor.

A Corrida

Por causa das fortes chuvas pouco antes da largada, os carros tiveram que largar com pneus para pista molhada e com o auxílio do safety car.

O carro de segurança saiu da pista restando 21 minutos, e Miguel Paludo conseguiu sustentar a liderança, à frente de Matheus Iorio e Enzo Elias, sem qualquer confusão na primeira volta.

Renan Pizzi rodou durante o segundo giro na curva da Paciência e caiu para a última colocação.

Se após seis voltas, Paludo era líder com tranquilidade, a luta pelo segundo posto era intensa, com Enzo Elias superando Matheus Iório. Neste momento, Werner Neugebauer e Marçal Muller completavam o top-5.

Na metade da prova, Rodrigo Mello, o sétimo colocado, era o mais bem colocado na classe Sport. Sylvio de Barros, em 10º, era o melhor da Trophy.

Restando 10 minutos para o fim, a diferença entre líder e vice-líder era de 2.6s, com a pista secando aos poucos.

Logo depois, Neugebauer se defendia dos ataques de Muller pela quarta posição.

Frangulis superava Chico Horta pela 14ª posição no geral, mas valia o segundo posto na Trophy, quando faltavam cinco minutos. Fran Lara fazia o mesmo em seguida.

Elias começou a se aproximar de Paludo no final, mas não foi o suficiente para superá-lo.

A Corrida



