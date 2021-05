Porsche Carrera Cup: Paludo lidera primeiro treino no Velocitta

Vindo de um fim de semana em que competiu pela NASCAR Xfinity Series no Texas, Miguel Paludo foi o mais veloz no primeiro treino livre da Porsche Carrera Cup. O gaúcho hexacampeão da categoria cravou 1min28s646, mais de meio segundo sobre Alceu Feldmann, que ficou com a segunda posição.

Na classe Sport, Rodrigo Mello foi o melhor, conseguindo a quinta colocação. Chico Horta foi o mais rápido na classe Trophy, novidade para o campeonato Sprint de 2021, na sexta posição no geral.

Tanto o treino de classificação, como as duas corridas da etapa do Velocitta serão transmitidos pelo Motorsport.com e Motorsport.tv. No sábado, os qualis começam às 9h15 e as corridas 1 às 13h. No domingo, a emoção das corridas de fundo começam às 12h.

Resultado final em instantes

