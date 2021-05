A Porsche Cup realizou nesta sexta-feira os primeiros treinos livres para a abertura da temporada de 2021, no Velocitta. Se na Carrera Cup o mais rápido foi Miguel Paludo, na GT3 Cup foi a vez de Lucas Salles dar as cartas. O comandante do carro #7 cravou 1min30s893.

Nelson Monteiro ficou com a segunda colocação, a 0s634 do líder. Cristian Mor, Raijan Mascarello e Caio Castro completaram o top-5.

Na quinta posição no geral, o ator que faz sua estreia na categoria foi o mais rápido da classe Sport. Edu Guedes, na nona colocação, foi o melhor colocado na Trophy.

Tanto o treino de classificação, como as duas corridas da etapa do Velocitta serão transmitidos pelo Motorsport.com e Motorsport.tv. No sábado, os qualis começam às 9h15 e as corridas 1 às 13h. No domingo, a emoção das corridas de fundo começam às 12h.

Resultado

Lucas Salles 1:30.893 Nelson Monteiro 1:31.527 Cristian Mohr 1:31.640 Raijan Mascarello 1:31.722 Caio Castro* 1:32.340 Eduardo Menossi* 1:32.375 Ricardo Fontanari* 1:32.401 Lineu Pires* 1:32.626 Ramon Alcaraz* 1:32.717 Leonardo Sanchez* 1:32.939 Vina Neves* 1:33.007 Edu Guedes** 1:33.141 Guilherme Bottura* 1:33.396 Marcio Mauro 1:33.916 Bruno Campos* 1:33.951 Paulo Totaro* 1:34.022 Edson dos Reis* 1:34.136 Andre Gaidzinski* 1:34.181 Paulo Sousa* 1:34.461 Gustavo Farah** 1:36.150 Nasser Aboultaif** 1:37.685

