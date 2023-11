Com chances remotas de lutar pelo título da temporada 2023 da Carrera Cup, a divisão principal da Porsche Cup Brasil, Marçal Muller vai para a etapa mais importante deste ano de cabeça leve. Neste fim de semana, o piloto da marca oficial de tintas da categoria vai em busca das poles e das vitórias na tradicional preliminar do GP de São Paulo de F1, no tradicional Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

Marçal Muller é o terceiro colocado no campeonato, com 192 pontos, 31 atrás do líder, o carioca Nicolas Costa. Para conquistar o bicampeonato, o gaúcho vai precisar de um fim de semana perfeito em Interlagos e torcer para o rival ter problemas nas duas corridas. Além deles, Miguel Paludo, vice-líder, e Lucas Salles, quarto colocado, também chegam com chances de título na etapa decisiva de sprint da Carrera Cup.

A esperança de Marçal reside no seu bom desempenho nas etapas da categoria realizadas em Interlagos neste ano. Foram três segundos lugares em quatro provas disputadas no circuito. Os resultados deixam o gaúcho animado para tentar repetir a pontuação na etapa final do campeonato de sprint na temporada 2023.

"As expectativas são as melhores", disse. "Vendo a última etapa em Interlagos, nossa performance foi boa. Claro que foi um ano que acredito que faltou um pouco de sorte. Fomos jogados para fora da pista, como aconteceu na Argentina, ou tivemos punições, perdendo uma vitória de forma muito injusta".

"Estávamos sempre no lugar errado e na hora errada. Ainda temos chances de título, mas são remotas, né? Tem de acontecer muita coisa para viabilizar um título para mim, então a cabeça está indo leve para o fim de semana. Vamos fazer de tudo para brigar por poles e vitórias. E aí ver o que que acontece".

A oitava etapa da Porsche Cup Brasil e o sexto encontro do certame de corridas curtas segue na sexta com o treino livre. No sábado, a classificação será disputada de manhã, com a primeira corrida no início d tarde. A etapa termina no domingo com a segunda prova, ambas de 25 minutos + 1 volta. A categoria tem transmissão em suas mídias sociais, além da Band e do Sportv, que mostram as corridas ao vivo.

Motorsport Business #4 – CEO da Oakberry, patrocinador da Haas revela sonho de comandar equipe na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #254 – O que esperar do GP de São Paulo, em Interlagos?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: