Campeão da Sprint Challenge Rookie em 2022, Gustavo Zanon vai disputar a etapa mais importante da temporada 2023 da Porsche Cup Brasil neste fim de semana. A preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 é disputada no velho conhecido Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, mas é envolta em uma aura toda especial por ser uma das categorias-suporte da maior categoria do automobilismo mundial.

Será também o maior público da temporada da Porsche Cup. No ano passado, segundo dados oficiais da organização da corrida, 235.617 pessoas passaram pelo autódromo nos três dias do evento, recorde na história dos 50 anos da prova da Fórmula 1 no Brasil. Por isso, Gustavo Zanon está motivado. Atual campeão da Sprint Challenge Rookie, ele busca terminar o ano no top 5 da Sport, em seu primeiro ano na classe.

Será um enorme desafio para o piloto de São José do Rio Preto, principalmente após uma temporada atribulada, em que sofreu com muitos toques, sobretudo nas primeiras etapas do ano. Zanon tem 69 pontos neste momento, contra 70 de Célio Brasil, quarto colocado, e 74 de Artur Ramos, o terceiro. Atrás dele, Sebá Malucelli e Ramon Alcaraz, ambos com 61 pontos, são os perseguidores mais próximos.

"Nada como encerrar o ano na etapa mais importante da Porsche Cup Brasil", disse. "Depois de conquistar o título na Rookie no ano passado, neste ano briguei para ficar no top 5 durante todo o campeonato. Sofri com alguns toques, é verdade, mas tenho boas chances até de terminar em uma posição melhor. Vamos ver".

"É uma etapa com menos treinos e em que não errar será essencial para um bom resultado. Seria muito bom terminar entre os cinco primeiros na Sprint Challenge Sport para fechar bem a temporada de sprint, as corridas curtas".

A oitava etapa da Porsche Cup Brasil e o sexto encontro do certame de corridas curtas segue na sexta com o treino livre. No sábado, a classificação será disputada de manhã, com a primeira corrida no início da tarde. A etapa termina no domingo com a segunda prova, ambas de 25 minutos + 1 volta. A categoria tem transmissão em suas mídias sociais, além da Band e do Sportv, que mostram as corridas ao vivo.

