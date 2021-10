Porsche Cup: Cacá Bueno e Marcelo Franco conquistam pódio nos 300 km de Goiânia

Neste sábado (16), foi disputada a segunda prova da Porsche Endurance Series, desta vez no Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado em Goiânia, e a dupla Cacá Bueno e Marcelo Franco valorizou sua participação, terminando a corrida na quarta posição da categoria Carrera Trophy.

Na etapa de abertura, realizada em Interlagos, Cacá Bueno fez dupla com Daniel Schneider e os dois ficaram próximos da conquista pelo pódio. Nos 300 km de Goiânia, depois de largar da nona posição, a dupla de pilotos experientes fez uma prova consistente e conseguiu faturar o primeiro pódio da temporada.

“Soubemos combinar uma largada conservadora, mas ainda com uma pegada agressiva”, disse Cacá. “Por ser de longa duração, a estratégia de prova é essencial e acredito que conseguimos fazer um bom trabalho. Hoje o dia está bem quente aqui em Goiânia, então o desgaste é sempre grande. Apesar disso, soubemos driblar as circunstâncias e conquistar este pódio. Além disso, gostaria de parabenizar o Marcelo, minha dupla, pela parceria e performance, fizemos um grande trabalho.”

Pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno compete no Porsche Endurance desde 2016 e foi vice-campeão da classe Sport em 2019. Em 2020, Cacá e Franco conquistaram resultados positivos na categoria, principalmente, nas etapas de Interlagos e do Velocitta. Para 2021, a dupla estabeleceu como foco repetir e maximizar os resultados do ano anterior.

A terceira e última etapa do Porsche Endurance está programada para 5 de dezembro, no circuito de Interlagos.

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

