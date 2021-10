Porsche Cup: Problemas de confiabilidade impedem novo pódio de Neugebauer e Carbone

Os 300 km de Goiânia, segunda etapa do Porsche Endurance Series, foram realizados neste sábado (16) no Autódromo Internacional Ayrton Senna, e Werner Neugebauer e Fábio Carbone lutavam por mais um pódio na segunda etapa do campeonato, mas problemas de confiabilidade impediram um bom resultado neste final de semana.

A dupla do carro #8 começou a corrida na sétima posição, fazendo uma largada um tanto agressiva, chegando a estar na quarta colocação na geral.

“Comecei a corrida com uma boa largada, soube posicionar o carro, ir para cima e evitar acidentes”, disse Werner. “Estávamos com um ritmo positivo, com bons stints, até que tivemos problemas de confiabilidade que nos impediram de lutar por mais um pódio. Quero aproveitar para agradecer ao Fábio e o parabenizar por sua performance, poderíamos ter saído de Goiânia com mais um pódio”, completou.

A próxima etapa será a última do campeonato Porsche Endurance e está marcada para o dia 4 de dezembro no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

