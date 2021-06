Uma das grandes atrações da temporada de 2021 da Porsche Cup Brasil é a presença do ator Caio Castro, que faz seu primeiro campeonato na categoria. A estreia veio no Velocitta, no mês passado pela categoria GT3 Cup Sport e, apesar dos resultados não tão bons, o piloto novato conseguiu algumas lições.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, ele falou sobre o choque com a realidade, vindo de apenas treinos durante todo o campeonato, com o fato de ter que superar adversários que não estão dispostos a ceder um centímetro sequer na pista.

“Eu acho que, apesar de ser uma estreia, eu estava bem contido emocionalmente”, disse Caio. “Eu estava preocupado em terminar a corrida, eu estava ali para sentir como era a competição, o comportamento dos outros pilotos. E percebi que a grande jogada é sair da terceira fila para frente. Para trás fica muita gente, mas para uma primeira experiência foi bom, eu gostei.”

Mas, quem imagina que Caio Castro caiu de paraquedas na categoria dos carros de competição mais vendidos do planeta, se engana. Tendo conquistado notoriedade nacional por causa da TV, ele já figurava no meio automobilístico bem antes.

“Na verdade, a coisa começou a tomar uma proporção de visibilidade agora na Porsche, mas eu comecei minha carreira no automobilismo – que não é muita coisa - em 2008. Eu já tinha 18 anos e entrei no kart, comecei a treinar e competir, me federei e passei a correr em campeonatos profissionais de kart.”

“Depois do meu quarto ano de profissional de kart veio a possibilidade de conhecer outras categorias. Corri de fórmula, de turismo e vim para a Porsche.”

“Achei interessante a dinâmica, com equipamento igual para todo mundo, o que vai te diferenciar é a configuração que você colocar no seu carro, aqui não existe o ‘quem tem mais dinheiro ganha’, diferente de outras categorias.”

“Esta é a minha primeira temporada, mas em 2020 a categoria exigiu um programa de adaptação ao equipamento, de introdução ao carro, enfim, teve todo um processo para entrar na competição.”

Caio Castro Photo by: Victor Eleutério

Caio Castro também falou sobre os seus objetivos na categoria, ressaltando que, apesar da velocidade necessária na pista, pressa é a última coisa a querer.

“Eu vou concluir o meu primeiro objetivo, que é me adaptar à categoria. É um passo de cada vez, é aprender a andar para depois correr, não estou com pressa de nada, estou com os pés no chão, conhecendo as coisas direitinho.”

Com uma base de fãs de deixar qualquer ator experiente com inveja, Caio castro relatou como o seu público recebeu a notícia de que estaria em uma categoria tão importante como a Porsche Cup.

“Recebi muitas mensagens, primeiro de surpresa: ‘você estava no kart e agora já está em uma categoria assim?’, na sequência vem sempre aquela coisa do cuidado. É um esporte de risco, tive algumas mensagens pedindo cautela, mas, ao mesmo tempo, a galera animou, eles pegaram a ideia da emoção.”

Assista Caio Castro em ação na Porsche Cup, na etapa de Curitiba

