Curitiba teve neste sábado a primeira parte da segunda etapa da Porsche Cup Brasil. Pela manhã, os treinos classificatórios, e à tarde, as corridas 1 da Carrera Cup e GT3 Cup, com todas as suas classes.

Além dos vencedores, confira o que os principais personagens disseram assim que os carros voltaram para os pits:

Alceu Feldmann (3º na Carrera Cup): “Foi ótimo. Fizemos a pole o que me deixou muito orgulhoso. Larguei mal, perdendo duas posições na largada. Depois o carro ficou dianteiro, então acho que erramos um pouco o acerto do carro. Mas não tem o que reclamar, fazer a pole é para comemorar e estou muito feliz com a corrida e o evento como um todo. A equipe da Porsche Cup faz um verdadeiro show”

Miguel Paludo (4º colocado na Carrera Cup): “Foi um dia positivo. Acabei tomando um carro na primeira curva e arrancou o acrílico da porta do passageiro, dai entrava muito ar no carro durante as retas e isso dificultava as disputas por posição durante a prova. Eu colava nos adversários, mas eles abriam porque o vento no carro e mais 50 kg de lastro eram um enorme desafio. Foi uma boa recuperação depois de um erro meu na classificação, com o pé escorregando no pedal e que me fez rodar e largar mais atrás”

Renan Pizii (Vencedor na Carrera Sport): “Foi muito bom. Nunca tinha andado em Curitiba. Adorei a pista. Eu me programei para andar na frente na principal, desde que entre na categoria e hoje pela primeira vez consegui. Dedico a corrida para minha esposa e minha filha”

Cristiano Piquet ( 2º na Carrera Sport): “Intenção é manter a liderança no campeonato e pensar em longo prazo. Conseguimos manter a primeira posição, o que é muito importante”

Urubatan Junior (Vencedor na Carrera Trophy): “Terminei o último fim de semana com vitória e comecei esse do mesmo jeito. Tirei a responsabilidade do ombro direito e agora quero tirar de cima do ombro esquerdo”

Eduardo Menossi (2º na Carrera Trophy): “Confesso que foi um fim de semana bem difícil. Andei aqui em outras categorias, mas não com um carro tao rápido quanto o Porsche. Realmente falou fôlego no final. Acabei envolvido em uma disputa com outro carro que havia levado bandeira preta, o que me atrapalhou um pouco. Mas ainda tenho muito a me adaptar com o carro de motor 4.0”

Vina Neves (Vencedor na GT3 Cup Sport): “Sempre na hora certa. Foi uma corrida, ótima, linda. Vim administrando pela liderança na Sport atrás dos pilotos de outras categorias. Vi que os que estavam na frente vinham brigando por posições com uma tocada muito agressiva. Optei por acompanhar, pois poderia surgir uma oportunidade. Estava lá quando aconteceu e fico contente por manter a liderança do campeonato. Amanhã vamos para mais uma vitória!”

Edson dos Reis (Vencedor na GT3 Cup Trophy): “Meu Deus, que corrida! Largada, relargada!!! Edu Guedes veio mais da metade da corrida na minha bota e eu me defendendo. Estou muito feliz. Não esperava um resultado desse já na segunda corrida com a Porsche. Estou muito feliz, ainda mais aqui em casa.”

Ayman Darwich (2º colocado na GT3 Cup Sport): “Foi sensacional. Estou muito feliz porque não conheço bem a pista, apenas minha segunda vez aqui. Coloquei na cabeça manter a calma e fazer minha tocada e o resultado foi positivo. Agora é prepara para domingo, que será ainda uma prova mais forte.”

Edu Guedes (4º colocado na GT3 Cup Trophy): “Larguei muito mal, fiquei com medo realmente de alguém bater. Tirei o pé no início depois de um carro passar pela direita e parti para uma corrida de recuperação. Perdi umas cinco posições e fui pouco a pouco recuperando. Fiquei contente com o ritmo, mesmo dando passagem para outros dois carros no final a fim de evitar uma penalização”

Raijan Mascarello (2º colocado na GT3 Cup): “O mais importante é manter a liderança do campeonato. O que importa é o título e não uma corrida. Daqui a dez anos quando puxarem o nome do campeão vai estar lá o nome e não quem ganhou cada corrida. Então é importante ser muito constante. Como eu levo peso e o líder não tinha lastro, sabia que seria muito difícil ultrapassar. Vim com 45 kg e mesmo carregando isso acompanhei, mantendo a concentração o tempo todo. Então o carro está bom. Amanhã é a mesma coisa: sair em primeiro no campeonato amanhã é a meta, não importa se acabar a corrida em segundo ou terceiro. Claro que quero a vitória, mas corremos pelo título do campeonato”

Bruno Campos (3º colocado na GT3 Cup Trophy): “Tinha feito a pole da Trophy, comecei bem ganhando posições inclusive sobre pilotos da Sport. Estava muito sólida a performance, mas aí para evitar um acidente acabei tendo que pegar um ‘atalho’ pela grama, perdi o bigode do carro e ficou difícil nas curvas de alta. Assim eu acabei ultrapassado por um companheiro, mas dentro do que era possível apresentar foi uma boa corrida”

