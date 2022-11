Carregar reprodutor de áudio

Seguindo o cronograma de provas na Porsche Cup, o piloto Carlos Vidigal Renaux apresenta uma formação inédita da equipe na categoria Carrera Cup para a última etapa do ano. Após vitória ao lado de Luiz Razia em Goiânia, neste sábado, o piloto Pedro Costa também disputará a final, na prova de longa duração que ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

"A vitória da última etapa nos traz bastante confiança, e também responsabilidade, pois as expectativas ficam maiores para termos novamente um bom resultado", garantiu Renaux.

A prova de 500km terá duração máxima de 4h30 e ocorre entre os três pilotos intercalando a direção do carro, com estratégias desenhadas para garantir a melhor performance em pista. Embora seja veterano de competições no automobilismo, é a primeira vez que Pedro Costa compete ao lado de Renaux e Razia.

"Pedro Costa é um piloto experiente e está agregando muito a equipe. Ele já foi campeão da Porsche Cup em 2017, e tem bons resultados em todas as competições que participa", comentou Renaux.

Otimista com o retorno às pistas, Costa está confiante com as trocas que estão ocorrendo nestes dias que antecedem a prova. "É muito bom voltar, especialmente com Renaux e Razia, que tem um background de piloto de testes, e vai nos ajudar bastante no setup do carro. É um privilégio e estamos focando em fazer uma boa estratégia e performance na categoria", acredita.

Atento aos detalhes, Luiz Razia defende a formação equilibrada dos treinos para o resultado no sábado, 3. "Mantemos o mesmo padrão de estratégia e de revisão que tivemos de acerto na corrida passada em Goiânia, e nesse momento queremos finalizar com o máximo aproveitamento novamente", defendeu o piloto.

A formação do trio apresenta grandes chances de nova vitória. Renaux lembra que a última etapa tem pontuação maior que as demais que ocorreram no ano, e chega acompanhada de novos desafios. "Temos elementos que ainda estão sendo estudados para termos o êxito esperado", finalizou.

A Porsche Cup Brasil tem transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, e ocorre no sábado, 3, a partir das 14h50.

