Um evento de gala neste sábado em Interlagos vai estabelecer a galeria de campeões da Porsche Cup em 2022, ano que marcou a estreia no Brasil dos novíssimos carros da geração 992 na Carrera Cup.

A jornada final da temporada mais uma vez acontece na tradicional corrida de 500 km que encerra o Endurance Challenge e, no melhor estilo das grandes provas de longa duração como 24 Horas de Le Mans, manda para pista simultaneamente tripulações da Carrera Cup e da Sprint Challenge.

Com largada prevista para o meio da tarde e bandeirada já na noite de sábado, a prova final tem 30 carros confirmados, para um total de 72 competidores. Estrelado e democrático, o grid conta pilotos donos de títulos mundiais, os principais nomes do campeonato de sprint da Porsche Cup em 2022, além de competidores com passagem destacada pela F1 e Indy.

O regulamento do Endurance Challenge em 2022 foi aprimorado, para garantir imprevisibilidade e alta competitividade durante todo ano. As regras do BoP (Balance of Performance) equalizam os carros com lastros distribuídos de acordo com o repertório e idade dos pilotos e determinam também deduções de tempo nas paradas obrigatórias para revezamento dos pilotos.

Outra grande novidade do ano foi a introdução de pontuação no meio das corridas, conforme a posição de cada carro ao término do primeiro segmento. Isso movimentou muito as duas primeiras provas, em Termas de Río Hondo e Goiânia – e promete gerar mais trabalho ainda para os estrategistas de cada tripulação, uma vez que o regulamento impõe descarte de um dos seis segmentos do ano para a definição do ranking final na tabela de pontuação.

As alternativas na pista e fora dela portanto, são inúmeras. No melhor estilo das grandes corridas de longa duração, a etapa final de 500 km deixa a critério de cada carro a ordem dos revezamentos de pilotagem e o momento das paradas obrigatórias. Nesta corrida, as tripulações podem ser compostas por dois ou três competidores e há uma exigência mínima de quilometragem para cada um deles.

O evento vai determinar nada menos que seis títulos na temporada 2022.

Na Carrera Cup, o carro líder é o #1, de Alceu Feldmann e Gui Salas. A dupla Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande lidera na Carrera Sport, enquanto na Carrera Rookie quem encabeça a classificação é o carro de Nelson Monteiro e Alan Hellmeister.

Pela Challenge, classe que compete com os carros da geração 991.2, a dupla líder é formada por Nelson Marcondes e Renan Guerra. Debutantes em 2022, Sergio Ramalho e Josimar Junior lideram na Challenge Sport, enquanto o primeiro lugar na Challenge Rookie está nas mãos de Sadak Leite e Fabio Carbone.

Os treinos livres têm início nesta quinta-feira, inclusive com uma sessão noturna. Na sexta acontecem os qualis, com a definição do grid sendo estabelecida pelas médias das melhores voltas dos pilotos de maior e menor BoP em cada carro. A prova de 500 km tem largada marcada para 15h de sábado, com transmissão ao vivo do Motorsport.com eMotorsport.tv.

Lista de inscritos por ordem numérica – Carrera Cup:

#1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas

#3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello*

#7 Miguel Paludo e Dennis Dirani

#8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta

#9 Edu Guedes, Carlos Ambrósio e Caio Collet**

#17 Leonardo Sanchez, Átila Abreu e Marçal Muller**

#25 Paulo Sousa e Galid Osman**

#26 Christian Hahn e Diego Nunes

#33 Bruno Campos, Giuliano Losacco e Ricardo Maurício**

#44 Gustavo Farah e Sebastian Moreno**

#70 Lucas Salles, Rafael Suzuki e Fran Lara*

#73 Adroaldo Weisheimer e Enzo Elias**

#77 Francisco Horta, William Freire e Pedro Aguiar*

#80 Rouman Ziemkiewicz, Gabriel Casagrande e Renan Pizii*

#85 Eduardo Menossi, Pedro Boesel e Sergio Sette Câmara*

#87 Nelson Monteiro, Alan Hellmeister e JP Mauro**

#88 Georgios Frangulis e Cesar Ramos*

#99 Jeff Giassi e Nicolas Costa

#116 Marcelo Hahn e Allam Khodair*

#121 João Barbosa e João Gonçalves**

#888 Lineu Pires, Beto Gresse e Vitor Meira**

*Sport

**Trophy

Lista de inscritos por ordem numérica – Challenge:

#002 Junior Dinardi e Yuri Alves**

#14 Andre Gaidzinski, Nasser Aboutaif e Gabriel Robe**

#34 Ricardo Fontanari, Matheus Iorio e Christian Fittipaldi

#66 Sadak Leite e Fabio Carbone**

#74 Piero Cifali e André Bragantini Jr**

#145 Carlos Renaux, Luiz Razia e Pedro Costa

#199 Nelson Marcondes e Renan Guerra

#555 Ayman Darwich e Sergio Jimenez

#777 Josimar Junior e Sergio Ramalho*

*Sport

**Trophy