A passagem da Porsche Cup C6 Bank Mastercard por Termas de Río Hondo foi marcada por corridas bastante movimentadas, que definiram o cenário para a disputa dos títulos em São Paulo no evento suporte do GP de F1 em novembro. Nas corridas de domingo, tanto Nicolas Costa quanto Eduardo Taurisano converteram pole em vitórias, com uma tocada segura de slick em pista úmida.

Costa dominou a prova da Carrera Cup, favorecido por uma batalha memorável pelo segundo lugar. Ele chegou à sua quinta vitória em 2023 e desembarca em São Paulo para decisão do título com 24 pontos de vantagem sobre o heptacampeão Miguel Paludo, seu mais próximo perseguidor na tabela de pontuação.

A passagem dos carros de competição mais produzidos no planeta pela Argentina foi memorável também para Lucas Salles. O competidor do carro #70 cravou uma das poles no geral, venceu uma corrida da classe Carrera Sport e foi segundo na outra.

Com os pontos somados no fim de semana, ele não pode mais ser alcançado no topo da tabela. Salles sequer precisa comparecer a Interlagos para assegurar seu campeonato –o único risco dele perder o título é ser punido com bandeiras pretas em São Paulo, o que alterariam seus descartes.

Taurisano foi o nome da corrida da Challenge, vencendo pela terceira vez nas últimas quatro corridas de 2023. Depois de iniciar o ano na classe Sprint Trophy, ele é um dos destaques da segunda metade do campeonato de corridas curtas.

Antonella Bassani deixa a Argentina como a maior pontuadora da etapa, com vitória no sábado e segundo lugar no domingo. A adolescente de 17 anos de idade desembarca em São Paulo para decisão do título com 13 pontos de desvantagem para Marcelo Tomasoni, em segundo lugar no campeonato.

Tomasoni mais uma vez demonstrou consistência invejável. Com uma tocada estratégica, soube a hora de assumir os riscos e manteve seu carro na pista o tempo todo, para chegar ao décimo pódio em dez provas.

Já pelos subcampeonatos o nome da Challenge foi Celio Brasil. Ele ganhou as duas corridas na classe Rookie, fez pódio na geral no sábado e, no domingo, ganhou também a prova da Challenge Sport.

Antes da decisão dos títulos de sprint em São Paulo, a Porsche Cup C6 Bank Mastercard tem sua segunda etapa de endurance de 2023. Os carros de competição mais produzidos no mundo permanecem em Termas de Río Hondo nesta semana, para mais uma corrida de 300 km no próximo dia 10.

Resultados das corridas de domingo:

Carrera Cup:

1 - #999 Nicolas Costa - 14 voltas em 27:44.150

2 - #544 Marçal Müller - + 0.594

3 - #7 Miguel Paludo - + 1.227

4 - #1 Alceu Feldmann - + 3.014

5 - #56 Peter Ferter* - + 3.725

6 - #70 Lucas Salles* - + 4.826

7 - #888 Lineu Pires* - + 5.392

8 - #29 Rodrigo Mello - + 5.646

9 - #85 Eduardo Menossi* - + 9.872

10 - #33 Bruno Campos** - + 10.394

11 - #77 Francisco Horta* - + 10.797

12 - #121 João Barbosa** - + 11.014

13 - #25 Paulo Sousa** - + 12.013

14 - #80 Rouman Ziemkiewicz* - + 12.749

15 - #14 Carlos Campos** - + 13.769

16 - #800 Raijan Mascarello* - + 14.165

17 - #3 Franco Giaffone* - + 16.273

18 - #555 Ayman Darwich* - + 18.147

19 - #74 Piero Cifali** - + 19.827

20 - #9 Edu Guedes** - + 20.363

21 - #84 Gustavo Farah** - + 22.106

22 - #8 Werner Neugebauer - + 4 voltas

Não completaram:

#88 Georgios Frangulis* - + 5 voltas

#199 Nelson Marcondes* - + 7 voltas

#87 Nelson Monteiro* - + 9 voltas

* Sport/ ** Rookie

Sprint Challenge:

1 - #88 Eduardo Taurisano - 14 voltas em 26:47.242

2 - #72 Antonella Bassani - + 4.266

3 - #77 Josimar Junior - + 6.469

4 - #5 Marcelo Tomasoni - + 7.872

5 - #21 Miguel Mariotti - + 8.823

6 - #139 Célio Brasil** - + 9.320

7 - #16 Antonio Junqueira* - + 11.812

8 - #1 Urubatan Júnior - + 12.388

9 - #71 SangHo Kim* - + 15.868

10 - #133 Israel Salmen* - + 17.226

11 - #33 Gustavo Zanon* - + 25.783

12 - #3 Cristian Mohr - + 28.939

13 - #7 Luiz Souza** - + 31.996

14 - #15 Artur Ramos* - + 40.209

15 - #19 Walter Lester* - + 42.685

16 - #38 Eric Santos** - + 1:06.691

17 - #66 Sadak Leite* - + 3 voltas

Não completaram:

#57 Ramon Alcaraz* - + 5 voltas

#99 Wagner Pontes** - + 10 voltas

#100 Sebá Malucelli* - + 10 voltas

* Sport/ ** Rookie

Classificação dos Campeonatos Sprint da Porsche Cup:

Carrera Cup

1. #999 Nicolas Costa, 223 pontos

2. #7 Miguel Paludo, 199

3. #544 Marçal Muller, 192

4. #70 Lucas Salles, 161

5. #8 Werner Neugebauer, 158

6. #1 Alceu Feldmann, 140

7. #800 Raijan Mascarello, 115

8. #888 Lineu Pires, 109

9. #88 Georgios Frangulis, 107

10. #199 Nelson Marcondes, 102

11. #26 Rodrigo Mello, 96

12. #87 Nelson Monteiro, 94

13. #3 Franco Giaffone, 79

14. #56 Peter Ferter, 74

15. #85 Eduardo Menossi, 73

16. #77 Francisco Horta, 64

17. #121 João Barbosa, 62

18. #80 Rouman Ziemkievicz, 57

19. #9 Edu Guedes, 52

20. #555 Ayman Darwich, 51

21. #33 Bruno Campos, 49

22. #17 Ricardo Fontanari, 47

23. #84 Gustavo Farah, 45

24. #25 Paulo Sousa, 33

25. #74 Piero Cifali, 19

26. #14 Carlos Campos, 8

27. #99 Nasser Aboultaif, 5

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 129 pontos

2. #800 Raijan Mascarello, 85

3. #888 Lineu Pires, 80

4. #88 Georgios Frangulis, 79

5. #199 Nelson Marcondes, 69

6. #87 Nelson Monteiro, 61

7. #3 Franco Giaffone, 59

8. #56 Peter Ferter, 52

9. #77 Francisco Horta, 41

10. #85 Eduardo Menossi, 39

11. #80 Rouman Ziemkievicz, 36

12. #555 Ayman Darwich, 29

13. #17 Ricardo Fontanari, 21

Carrera Cup Rookie

1. #9 Edu Guedes, 123 pontos

2. #121 João Barbosa, 110

3. #84 Gustavo Farah, 103

4. #33 Bruno Campos, 96

5. #25 Paulo Sousa, 78

6. #74 Piero Cifali, 70

7. #99 Nasser Aboultaif, 46

8. #14 Carlos Campos, 17

Sprint Challenge

1. #5 Marcelo Tomasoni 222 pontos

2. #72 Antonella Bassani 209

3. #3 Cristian Mohr 186

4. #21 Miguel Mariotti 161

5. #16 Antonio Junqueira 150

6. #66 Sadak Leite 130

7. #77 Josimar Junior 126

8. #1 Urubatan Junior 117

9. #15 Artur Ramos 105

10. #88 Eduardo Taurisano 103

11. #139 Célio Brasil 94

12. #100 Seba Malucelli 93

13. #33 Gustavo Zanon 91

14. #71 SangHo Kim 83

15. #57 Ramon Alcaraz 75

16. #133 Israel Salmen 67

17. #7 Luiz Souza 66

18. #19 Walter Lester 63

19. #38 Eric Santos 58

20. #14 Carlos Campos 48

21. #002 Junior Dinardi 25

22. #10 Americo Lanzoni 23

23. #45 Paulo Totaro 19

24. #55 Marco Túlio 17

25. #222 Gabriel Vallone 13

26. #58 Claudio Simão 11

27. #99 Wagner Pontes 10

28. #14 Andre Gaidzinski 9

Sprint Challenge Sport

1. #16 Antonio Junqueira 115 pontos

2. #66 Sadak Leite 99

3. #15 Artur Ramos 74

4. #139 Célio Brasil 70

5. #33 Gustavo Zanon 69

6. #100 Seba Malucelli 61

7. #57 Ramon Alcaraz 61

8. #71 SangHo Kim 53

9. #133 Israel Salmen 35

10. #14 Carlos Campos 33

11. #19 Walter Lester 32

12. #38 Eric Santos 25

13. #7 Luiz Souza 21

14. #002 Junior Dinardi 16

15. #45 Paulo Totaro 11

16. #99 Wagner Pontes 6

17. #14 Andre Gaidzinski 4

18. #222 Gabriel Vallone 4

19. #58 Claudio Simão 1

20. #55 Marco Túlio 0

21. #10 Americo Lanzoni 0

Sprint Challenge Rookie

1. #139 Célio Brasil 135 pontos

2. #7 Luiz Souza 118

3. #38 Eric Santos 100

4. #133 Israel Salmen 53

5. #10 Americo Lanzoni 45

6. #55 Marco Túlio 36

7. #45 Paulo Totaro 27

8. #222 Gabriel Vallone 23

9. #58 Claudio Simão 21

10. #99 Wagner Pontes 15

