Um mês após a passagem pelo Velocitta, a Porsche Cup Brasil retorna à São Paulo para a primeira etapa endurance da temporada 2023: os 300km de Interlagos.

Esta é a terceira etapa da temporada 2023, e a primeira de três válidas pelo campeonato de provas de longa duração, que contará ainda com corridas na etapa internacional, com local a ser definido e os 500km de Interlagos, que fecham o ano da Porsche em novembro.

Nas corridas de endurance, os pilotos titulares da Porsche convidam grandes nomes do automobilismo nacional e internacional, além da formação de novas duplas.

Entre as parcerias já confirmadas pela categoria, temos o retorno de duplas que já correram juntas em anos anteriores, como Alceu Feldmann e Gui Salas, Lucas Salles e Rafael Suzuki e Eduardo Menossi e Pedro Boesel.

Campeão da Sprint em 2022 e hoje piloto da Stock Car, Enzo Elias retorna à Porsche Cup em parceria com Marçal Müller, enquanto uma das duplas novas vai trazer um sobrenome dos mais conhecidos do automobilismo nacional: Dudu e Fefo Barrichello correrão juntos neste ano.

As etapas de endurance contam com uma programação diferenciada. As atividades de pista começam ainda na quinta-feira, com treinos extras e uma sessão de treinos oficiais. Na sexta-feira acontece ainda mais um TL e a classificação, enquanto a corrida acontece no sábado, com duração de 300km ou 2h30min, o que ocorrer antes.

Os ingressos para a etapa estão à venda, você pode comprá-los através deste link.

No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa de uma das principais categorias do automobilismo nacional, inclusive com a transmissão ao vivo da classificação e das corridas do fim de semana, então fique de olho!

Confira os horários da etapa Endurace da Porsche Cup em Interlagos:

Evento Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 - Carrera Cup Quinta-feira 15h35 Treino Livre 1 - Sprint Challenge Quinta-feira 16h15 Treino Livre 1 - Sprint Trophy Sexta-feira 09h Treino Livre 2 - Carrera Cup Sexta-feira 10h15 Treino Livre 2 - Sprint Challenge Sexta-feira 11h Treino Livre 2 - Sprint Trophy Sexta-feira 13h35 Classificação - Carrera Cup Sexta-feira 14h30 Classificação - Sprint Challenge Sexta-feira 15h50 Classificação - Sprint Trophy Sexta-feira 16h40 Corrida - Sprint Trophy Sábado 12h10 300km de Interlagos (Carrera e Challenge) Sábado 15h30

