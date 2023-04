Com apenas 16 anos, Antonella Bassani já entrou para a história do automobilismo nacional: ela foi a primeira mulher a conquistar uma pole position na Porsche Cup, uma das principais categorias do esporte a motor brasileiro. A façanha aconteceu nesse fim de semana, na rodada do Velocitta, a segunda de 2023. A catarinense, que nunca tinha pilotado antes na pista de Mogi Guaçu (SP), superou todos os seus concorrentes e no sábado conquistou a posição de honra no grid de largada.

Foi mais uma etapa marcante na história da pilota, que, aos sete anos, sofreu um grave acidente de kart e precisou lutar pela vida. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Bassani relembrou o ocorrido.

"Eu comecei no kart muito nova... eu tinha quatro anos e com sete eu sofri um acidente de kart em Tarumã. Eu capotei, só que, quando aconteceu, segurei tão forte o volante que meu pulmão acabou virando um tijolo e quando deu o impacto no chão, eu rompi a carena, que é um caninho que leva o ar para o pulmão", relatou.

"Foi uma correria porque não sabiam para qual hospital eu poderia ir e, nisso, eu estava na ambulância e tinha pouco tempo [de vida], questão de quinze minutos, e podia a qualquer momento ir a óbito. "

"Quando estava no hospital público no Rio de Grande do Sul, que tem os melhores especialistas pulmonares, fiz a cirurgia no mesmo dia e, durante o procedimento, tive seis paradas cardíacas, ficando aquela incerteza. Eu fiquei sete dias no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), mais sete no hospital e seis meses sem poder andar direito."

Durante sua recuperação, os pilotos da Stock Car da época gravaram um vídeo de apoio a Antonella:

Envolvida com o mundo do automobilismo desde os quatro anos de idade, Antonella Bassani também participou da seletiva da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), FIA Girls On Track - Rising Stars, para concorrer a uma vaga na academia de jovens pilotos da Ferrari em 2020. O amor pelas pistas, assim como pelo esporte, veio de dentro de casa, por parte da família.

“Minha família sempre gostou de esporte e meu pai (Cristiano Bassani) corria em pistas de terra”, disse Antonella. “Uma vez, minha irmã foi dar umas voltas e acabou batendo. Ela disse ao meu pai que aquilo não era para ela e depois eu pedi ao meu pai para tentar. No começo eles colocavam uma cordinha para travar o acelerador, para eu não ser muito rápida e não me assustar. Daí fui gostando e comecei a competir aqui no sul e depois, com uns nove anos de idade, na Granja Viana.”

"Depois do acidente eu fiz tratamento psicológico, porque a gente fica traumatizada... tentei outros esportes, meus pais queriam que eu mudasse [do automobilismo], eles achavam muito perigoso e que eu já tinha sofrido muito, só que falei que não queria. Tentei judô, tentei Muay thai, mas não dava, não era aquilo que eu queria. Eu queria mesmo era voltar para o automobilismo e eles me apoiaram nessa."

Além do sonho de pilotar na Porsche Cup, Antonella revelou que, para o futuro, almeja uma carreira no sólida no automobilismo e disputar uma das mais tradicionais corridas internacionais.

"Ano que vem eu já tenho parcialmente definido onde eu estarei e, para o futuro, quero viver do automobilismo, correr Le Mans e espero que esse sonho não esteja muito longe", concluiu.

