As aventuras da Porsche Cup Brasil em terras hermanas segue neste fim de semana. A categoria continua em Termas de Río Hondo para a segunda etapa Endurance da temporada 2023, em mais uma prova de 300km.

Esta é a sétima etapa da temporada 2023, e a segunda de três válidas pelo campeonato de provas de longa duração, que contará ainda com os 500km de Interlagos, que fecha o ano da Porsche em novembro.

Nas corridas de endurance, os pilotos titulares da Porsche convidam grandes nomes do automobilismo nacional e internacional, além da formação de novas duplas.

As etapas de endurance contam com uma programação diferenciada. Enquanto Carrera Cup e Sprint Challenge realizam treinos e classificações separadas, as duas classes correm na mesma corrida no domingo. O grid de largada é formado com os pilotos da Carrera ocupando as primeiras posições, seguidos das duplas da Challenge.

Vencedores dos 300km de Interlagos em maio, Werner Neugebauer e Ricardo Zonta lideram a Endurance na Carrera Cup com 71 pontos, apenas dois à frente de Marçal Müller e Werner Neugebauer, com Miguel Paludo e Allan Hellmeister fechando o top 3 com 68. Na Sport, a ponta é de Peter Ferter e Diego Nunes, enquanto na Rookie, Edu Guedes e Renan Pizii estão na frente.

Já na Challenge temos Marcelo Tomasoni e Gerson Campos na liderança com 73 pontos, oito a mais que Célio Brasil e Danilo Dirani, enquanto Sadak Leite e Fábio Carbone completam o top 3 com 64. Na Sport e na Rookie é Luiz Landi e Bruno Xavier quem lideram.

No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa de uma das principais categorias do automobilismo nacional, inclusive com a transmissão ao vivo da classificação e das corridas do fim de semana, então fique de olho!

Confira os horários da etapa Endurace da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

Evento Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 - Carrera Cup Sábado 09h20 Treino Livre 1 - Sprint Challenge Sábado 10h Treino Livre 2 - Carrera Cup Sábado 13h Treino Livre 2 - Sprint Challenge Sábado 13h40 Classificação - Carrera Cup Sábado 16h30 Classificação - Sprint Challenge Sábado 17h25 300km de Termas de Río Hondo (Carrera e Challenge) Domingo 12h40

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: