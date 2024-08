Depois de conquistar uma vitória e um terceiro lugar na etapa de Estoril, em Portugal, Chris Hahn volta a acelerar pela Porsche Cup Brasil neste final de semana, em Interlagos.

No palco da conquista do título do campeonato endurance de 2022, o piloto da Blau Motorsport vai em busca do maior número de pontos possíveis na penúltima rodada do campeonato. Terceiro colocado na tabela, Chris tem apenas 20 pontos a menos do que o líder.

“Interlagos é uma das minhas pistas favoritas. Com certeza a pista que conheço melhor, na qual eu disputei a maior parte das provas da minha carreira. E fico feliz que as três últimas corridas do campeonato serão aqui. Duas neste final de semana e a grande decisão acontecendo junto com o GP São Paulo de Fórmula 1. Hoje, meu foco é buscar a vitória na primeira corrida e somar o maior número de pontos possíveis porque o campeonato está embolado e quem se sair melhor neste final de semana chega em vantagem para a decisão”, disse o piloto.

A prova ainda celebra uma data especial para Christian Hahn. Há exatos 10 anos, o jovem piloto - na época com 16 anos - fazia sua estreia em carros de corrida acelerando em uma etapa do extinto Mercedes Benz Challange, em Curitiba. Ao longo de uma década, Chris acelerou em diversas outras categorias, incluindo competições internacionais, como a Eurofórmula Open e a GT Open, na Europa, FARA, nos Estados Unidos e Toyota Racing Series, na Nova Zelândia. No Brasil, além da Porsche Cup, competiu também na Fórmula 3, no Império Endurance Brasil e na Stock Car.

“A paixão pelo automobilismo foi algo que herdei da minha família. Cresci vendo meu pai - Marcelo Hahn - em diversas competições e desde que ele me deu a oportunidade de dividir o carro com ele pela primeira vez há dez anos, não quis mais parar. Corri em diversas categorias e carros diferentes e fico feliz de celebrar esta marca aqui na Porsche Carrera Cup Brasil, pois é a categoria com a qual eu mais me identifiquei e conquistei meus melhores resultados. Espero voltar a vencer este final de semana para comemorar com champanhe no pódio”, completou o piloto que, ao longo da carreira, competiu em 163 provas. No total, conquistou sete vitórias e subiu ao pódio 21 vezes.

"NÃO SÓ AUDI": Alonso CONFIRMA conversas por BORTOLETO na F1 e se vê MELHOR QUE VERSTAPPEN! | Lawson



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!