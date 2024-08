Farben Marçal Muller segue com altas expectativas de levantar a taça do primeiro título na Porsche Cup. O piloto chega a Interlagos com mentalidade forte para conquistar pontos importantes e retornar à liderança do campeonato.

Atualmente, o gaúcho está na segunda colocação e cinco pontos atrás do líder Miguel Paludo. Muller chega com ânimo para retomada das corridas curtas para as duas etapas decisivas em Interlagos.

O piloto teve bons resultados em Portugal, e, agora, quer garantir a segunda vitória do ano para assumir a ponta da tabela. Caso consiga ultrapassar Paludo, Muller chega na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 em vantagem para conquistar o primeiro título nos Porsche 911 GT3 Cup da geração 992.

"[Tenho] Expectativas positivas para voltar a correr em Interlagos. Na primeira passagem por São Paulo nosso rendimento foi muito bom e por isso chegamos animados para a corrida e agora vamos tentar manter esse bom momento, tentando construir um dia após o outro", defendeu o competidor.

A penúltima etapa de 2024 tem uma mudança significativa de regulamento. Agora, a inversão de grid não será mais aplicada para as duas jornadas derradeiras e neste encontro serão disputados dois classificatórios, um para a corrida 1 e outro para a corrida 2, distribuindo assim pontuação cheia nas duas etapas do fim de semana.

"Nosso ano tem sido muito bom, carregamos o máximo de lastro durante toda a temporada e chegamos na penúltima etapa na liderança considerando os descartes. Infelizmente dois incidentes em Interlagos e Estoril nos impediram de aumentar ainda mais essa vantagem no topo da tabela, mas são coisas de corrida.

"Foco total nas duas últimas etapas, seguir brigando por poles, pódios e vitórias para chegar na última etapa com chances de disputar o campeonato".

