A penúltima etapa da Porsche Cup Sprint Challenge acontece neste fim de semana em Interlagos e tem um gostinho ainda mais especial para a líder do campeonato Antonella Bassani. Isso porque ela chega com força total para manter a ponta e estreia o novo layout baseado no filme Transformers.

Líder do campeonato, a piloto terá no #72 em Interlagos uma ação especial dos Lubrificantes Mobil com a Paramont, do lançamento do filme Transformers: O ínicio.

No primeiro dia de carros na pista depois de praticamente dois meses com os motores silenciados na operação de retorno ao Brasil após a jornada europeia dos carros de competição mais produzidos do planeta, Antonella se consagrou como a nona mais rápida da primeira sessão opcional.

Em um dia de readaptação aos 4.309m do principal palco do automobilismo nacional, a atual campeã entre os carros da geração 991.2 completou 11 voltas em pouco mais de 40 minutos de atividades.

"Muito bom estar de volta no carro e principalmente em uma etapa como esta com a ação especial com o lançamento do novo filme do Transformers. Hoje foi um dia para tirar a poeira e estrear o layout novo. Espero que nos traga sorte na disputa pelo título", disse a competidora.

As atividades de pista seguem nesta sexta com nova ronda de treinos opcionais e livres. No sábado duas classificações e a primeira corrida do cronograma. Domingo a penúltima etapa do campeonato de corridas curtas se encerra com a segunda bateria do econtro.

