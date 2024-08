A Porsche Cup realiza neste fim de semana, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, mais uma etapa com recorde de inscritos nos 20 anos de história que a categoria assinala nesta temporada. Até esta quarta-feira (21 de agosto), nada menos que 69 pilotos já estavam confirmados nos três grids. A Carrera Cup, categoria principal do evento, segue com 30 pilotos confirmados. Além disso, serão mais 22 na Sprint Challenge e 17 na Sprint Trophy.

Após movimentadas corridas no autódromo português de Estoril, a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta chega à reta final da temporada de sprint, o certame das corridas curtas, neste fim de semana. É neste momento que os postulantes aos títulos vão despontar, justamente em um palco muito conhecido: o traçado de 4.309 metros e 13 curvas em que já foram disputadas 207 provas, considerando Carrera Cup, Sprint Challenge e a Endurance. Cabe lembrar que a decisão do campeonato, será novamente na pista paulistana, que será repavimentada visando o GP de F1, que tem a Porsche Cup como evento suporte desde 2005.

A liderança da Carrera Cup é do eneacampeão Miguel Paludo, com 166 pontos. Marçal Müller é o segundo, com 161, seguido por Christian Hahn e Werner Neugebauer. O gaúcho do carro #8, aliás, é o maior vencedor da temporada até agora, com três triunfos, todos conquistados nos domingos. Paludo, Müller, Hahn, Raijan Mascarello e Thiago Vivacqua subiram ao alto do pódio nas outras corridas. Na Carrera Sport, a liderança é de Lineu Pires; enquanto na Rookie, Gustavo Zanon está em primeiro.

Pela classe Challenge, Antonella Bassani, atual campeã, lidera o campeonato com 168 pontos e quatro vitórias. Ela é seguida por Miguel Mariotti, com 150 pontos e três triunfos. Célio Brasil (piloto da Sport), Sebá Malucelli e Gerson Campos fecham a lista dos cinco primeiros. Na Challenge Sport, a liderança é de Célio Brasil, enquanto na Rookie, o jovem Caio Chaves segue em primeiro em uma temporada impressionante.

O fim de semana de ação em Interlagos terá cinco corridas e cinco tomadas de tempo, como manda o regulamento desportivo - nas duas etapas finais da Carrera Cup e da Challenge não há inversão de grid nas corridas 2 e as duas provas distribuem pontuação completa.

As atividades oficiais da etapa têm início na tarde de quinta-feira (22 de agosto), com os treinos extras e opcionais. Na sexta-feira (23 de agosto), seguem os treinos da Carrera e Challenge. No sábado a pista é aberta para os dois qualis dessas categorias, que disputam suas primeiras baterias às 15h30 (Carrera) e 16h05 (Challenge). Já o quali da Trophy tem início às 16h45. No domingo é a Trophy quem abre os trabalhos, com sua corrida única largando às 10h30. As corridas da Carrera e Challenge acontecem a partir de 14h, com a categoria principal primeiro.

Lista de inscritos por ordem numérica*:

Carrera Cup

#1. Alceu Feldmann

#3. Franco Giaffone

#7. Miguel Paludo

#8. Werner Neugebauer

#9. Edu Guedes (R)

#12. Marco Pisani (R)

#14. Carlos Campos (S)

#17. Marcos Regadas (S)

#20. Pedro Aguiar

#22. Raijan Mascarello (S)

#24. Gustavo Zanon (R)

#25. Paulo Sousa (R)

#26. Christian Hahn

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello

#33. Bruno Campos (R)

#51. Israel Salmen (R)

#56. Peter Ferter (S)

#60. Ramon Alcaraz (R)

#70. Lucas Salles

#74. Piero Cifali (R)

#77. Francisco Horta (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz (S)

#84. Gustavo Farah (R)

#85. Eduardo Menossi (R)

#87. Nelson Monteiro (S)

#88. Georgios Frangulis (S)

#199. Nelson Marcondes (S)

#544. Marçal Muller

#888. Lineu Pires (S)

(S) Sport / (R) Rookie

Sprint Challenge

#1. Alceu Feldmann Neto (R)

#2. André Rosário

#3. Cristian Mohr

#7. Luiz Souza (S)

#9. Claudio Reina (R)

#21. Miguel Mariotti

#22. Caio Castro

#23. Leonardo Herrmann (S)

#32. Matheus Roque (S)

#38. Eric Santos (R)

#44. Giuliano Bertuccelli (S)

#54. Caio Chaves (R)

#58. Claudio Simão (R)

#66. Sadak Leite

#71. SangHo Kim (S)

#72. Antonella Bassani

#82. Gerson Campos

#84. Fabrício Simões (R)

#99. Wagner Pontes (R)

#100. Sebá Malucelli (S)

#139. Celio Brasil (S)

#177. Lucas Locatelli (R)

(S) Sport / (R) Rookie

Sprint Trophy

#1. Gustavo Costa (S)

#7. André Cytrynbaum (S)

#8. Silvio Morestoni

#12. Marcelo Seiroz (S)

#13. Leticia Bufoni

#14. Gabriel Líber

#18. Ricardo Zylbermann (S)

#22. Heverton Cardoso (S)

#33. William Araujo

#45. José Moura Neto

#61. Marcelo Stallone

#69. Maurício Barros (S)

#77. Vitor Marques (S)

#121. Denis Ferrer

#129. Fernando Arruda (S)

#331. Neto Heil (S)

#777. Lucas Lucco

(S) Sport

*números atualizados no dia 20 de agosto

Porsche Cup – Etapa 5 – Interlagos:

Quinta-feira, 22 de agosto:

13:15 – 13:45 – Treino extra (Sport e Rookie) – Carrera Cup

13:55 – 14:25 – Treino extra (Sport e Rookie) – Sprint Challenge

14:35 – 15:20 – Treino opcional 1 – Carrera Cup

15:30 – 16:15 – Treino opcional 1 – Sprint Challenge

Sexta-feira, 23 de agosto:

09:00 – 09:45 – Treino extra – Sprint Trophy

09:55 – 10:55 – Treino opcional 2 – Carrera Cup

11:05 – 12:05 – Treino opcional 2 – Sprint Challenge

13:20 – 14:05 – Treino livre 1 – Sprint Trophy

14:15 – 15:00 – Treino livre – Carrera Cup

15:10 – 15:55 – Treino livre – Sprint Challenge

Sábado, 24 de agosto:

08:25 – 08:35 – Quali 1 – Rookie – Carrera Cup

08:40 – 08:50 – Quali 1 – Sport – Carrera Cup

08:55 – 09:05 – Quali 1 – Carrera – Carrera Cup

09:10 – 09:20 – Quali 1 – Rookie – Sprint Challenge

09:25 – 09:35 – Quali 1 – Sport e Challenge – Sprint Challenge

09:40 – 09:50 – Quali 2 – Rookie – Carrera Cup

09:55 – 10:05 – Quali 2 – Sport – Carrera Cup

10:10 – 10:20 – Quali 2 – Carrera – Carrera Cup

10:25 – 10:35 – Quali 2 – Rookie – Sprint Challenge

10:40 – 10:50 – Quali 2 – Sport e Challenge – Sprint Challenge

10:55 – 11:40 – Treino livre 2 – Sprint Trophy

15:30 – 16:00 – Corrida 1 – Carrera Cup

16:11 – 16:39 – Corrida 1 – Sprint Challenge

16:45 – 16:57 – Classificação – Trophy Sport – Sprint Trophy

17:02 – 17:14 – Classificação – Trophy – Sprint Trophy

Domingo, 25 de agosto:

10:30 – 10:53 – Corrida (20 minutos + 1 volta) – Sprint Trophy

14:00 – 14:28 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta) – Carrera Cup

14:39 – 15:07 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta) – Sprint Challenge

