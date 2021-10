Miguel Paludo é o maior “poleman” da história da Porsche XP Private Cup. Com a melhor média dos tempos do treino classificatório, o hexacampeão, parceiro de Dennis Dirani na máquina #7, se isolou na estatística das poles com 22.

A conquista veio por apenas 0.160s de margem sobre a concorrência e com muita emoção. Na melhor volta do quali, o Porsche #7 apresentou vazamento e foi chamado para box. Experiente, Dirani argumentou que vinha em volta muito rápida e decidiu ficar na pista. Funcionou: ele cravou a melhor passagem do dia, em jogada decisiva para a pole da dupla.

Em segundo lugar no grid dos 300 km de Goiânia, segunda etapa da Porsche XP Private Endurance Series, parte a máquina #73, de Jeff Giassi e Enzo Elias. É a tripulação com menor média de idade entre as 34 duplas da prova. Eles foram os mais bem colocados também nas classes Sport e Trophy na acirrada sessão que definiu o grid.

A segunda fila terá o #88, de Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro, ao lado do #1, de Alceu Feldmann e Thiago Camilo. Completa o top5 o #3, de Fran Lara e Guilherme Salas.

Partindo em 18º lugar, o Porsche #19, de Lucas Salles e Rafael Suzuki, é o melhor carro da GT3 Cup no grid. A seguir vem o #17, de Marçal Müller e Matheus Iorio, com o #87, de Nelson Monteiro e Alan Hellmeister em terceiro na classe.

A pole da classe GT3 Sport ficou com o#22, de Caio Castro e Tony Kanaan, o quarto melhor no quali da 3.8. Ayman Darwich e Nicolas Costa, com o #555, completam o top5. O Trophy mais bem classificado é o #12, de Edson dos Reis e Sergio Jimenez, autor da melhor volta do dia na GT3 Cup.

A largada da prova de 300 km está marcada para as 12h45, com transmissão ao vivo na íntegra pelo Sportv, canais oficiais da Porsche XP Private Cup em mídias sociais e os portais motorsport.com e F1 Mania. A Band exibe largada, chegada e flashes durante a corrida.

A prova tem 79 voltas ou 2h45 de duração, com três pit-stops obrigatórios. As paradas mandatórias não podem ser realizadas nos primeiros 12 minutos de prova, nem nas últimas 10 voltas. Cada piloto tem a exigência mínima de percorrer 32 voltas. A estratégia de paradas e a ordem de cada integrante da dupla no carro é de total atribuição das equipes.

O quali

Carrera Cup

Rodrigo Mello, Miguel Paludo e Pedro Aguiar foram os primeiros a entrar na pista para a primeira parte do treino classificatório da Carrera Cup.

Nos primeiros minutos da sessão Alceu Feldmann liderava, seguido por Miguel Paludo e Pedro Aguiar. A classe Sport era liderada por Fran Lara, e a Trophy, por Jeff Giassi.

Faltando menos de dois minutos para o fim Fran Lara e Francisco Horta escaparam da pista, Horta seguiu no treino enquanto Lara ficou parado na grama.

Após 10 minutos de sessão Pedro Aguiar, parceiro de Ricardo Zonta fez a melhor marca com o tempo de 1:24.405, seguido por Alceu Feldmann, Jeff Giassi, Miguel Paludo e Werner Neugebauer.

Na segunda parte do classificatório Ricardo Zonta, Sérgio Sette Câmara, Piquet Jr, Ricardo Maurício, e Rubens Barrichello e outros grandes nomes do automobilismo brasileiro e mundial entraram na pista.

Nelsinho Piquet abriu as atividades com a melhor marca da sessão, seguido por Enzo Elias e Ricardo Zonta. Nos minutos seguintes Gabriel Casagrande assumiu o primeiro lugar.

Na metade da sessão a primeira posição passou pelas mãos de Ricardo Zonta, Piquet Jr, Dennis Dirani e Gaetano Di Mauro.

Nos minutos finais, mesmo com o carro #7 apresentando vazamento, Dennis Dirani fez a marca de 1:23.466 e assumiu a primeira colocação. Os 17 carros do grid estavam separados por menos de 1 segundo, mostrando equilíbrio da categoria.

O top-5 da segunda parte do classificatório da Carrera terminou com Dirani em primeiro, seguido por Gaetano Di Mauro, Guilherme Salas, Ricardo Maurício e Enzo Elias.

Com as médias calculadas, Miguel Paludo e Dennis Dirani largam na pole position com o #7, seguidos por Enzo Elias e Jeff Giassi (#73), Georgios Frangulis e Gaetano Di Mauro (#88), Alceu Feldmann e Thiago Camilo (#1) e Fran Lara e Guilherme Salas (#3). Com o segundo lugar no grid, a dupla Enzo/Jeff garantiu também as poles nas classes Sport e Trophy.

GT3 Cup

Henrique Tielas, Marçal Müller e Lucas Salles abriram as atividades da GT3 Cup. Na sequência do treino o primeiro lugar passou pelas mãos de Paulo Sousa, Paulo Totaro e Leonardo Sanchez.

Lucas Salles assumiu a liderança na metade dos dez minutos regulamentares. Faltando menos de três minutos para o fim, Marçal Müller cravou a melhor a marca e finalizou a primeira parte do treino na liderança com 0.040 sobre o carro #19.

Lucas Salles, Lineu Pires, Nelson Monteiro e Caio Castro completaram o top-5.

O segundo grupo da GT3 foi a pista para o término do classificatório. Nos primeiros minutos Matheus Iorio cravou o melhor tempo, seguido por Gabriel Robe e Alan Hellmeister.

Na metade da sessão Tony Kanaan assumiu a liderança, mas logo foi superado por Hellmeister. Faltando apenas três minutos para o término Sérgio Jimenez cravou o melhor tempo da sessão com os carros de motor 3.8, com a marca de 1:25.754.

Após o término do classificatório o top-5 do grupo foi formado por Jimenez, Hellmeister, Kanaan, Suzuki e Átila Abreu.

Após o cálculo das médias Lucas Salles e Rafael Suzuki fizeram a pole position na GT3 com o carro #19, seguidos por Marçal Müller e Matheus Iorio (#17), Nelson Monteiro e Alan Hellmeister (#87), Caio Castro e Tony Kanaan (#22, liderando o grid da Sport), Ayman Darwich e Nicolas Costa (#555). A pole da Trophy ficou com o #12, de Jimenez e Edson dos Reis.

O que eles disseram:

“Não sabíamos o que estava vazando do carro, o Dennis reportou uma temperatura e entendemos outra, falamos para ele vir para box e ele fechou uma bela volta! É importante estar assim depois de um fim de semana discreto na Sprint.”

Miguel Paludo

“Muito feliz! Um sustinho no fim da volta quando pulou a correia e os alarmes apitaram. Eles falaram que precisava entrar, mas eu escolhi terminar a volta e deu certo! Vamos ver o que aconteceu no carro para amanhã, mas acredito que não seja nada.”

Dennis Dirani

“Os treinos foram difíceis, a pista mudou um pouco da semana passada. Faltou um pouco para sermos os melhores no meu grupo também, mas o Suzuki conseguiu um ótimo tempo e estou muito feliz com esse resultado.”

Lucas Salles

“Tenho que parabenizar o Lucas pela volta, em Interlagos a volta dele não aconteceu no quali, mas aqui ele foi muito bem! Sempre tem aquela sensação de querer ser o mais rápido do grupo, faltou um pelinho, mas o importante é a pole. É um detalhe importante levando em conta que temos 300km pela frente.”

Rafael Suzuki

“Uma sensação muito boa sair do automobilismo virtual para o real. O Porsche Esports Brasil que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje correndo nos carros de verdade. Minha volta foi muito boa no quali e isso me deixou muito feliz. Converso muito com o Max Verstappen, nós andamos juntos no virtual em eventos de Endurance. O Max é muito atencioso e acessível para pedir ajuda. Ele conhece bem o carro também pois o pai dele tem o 911 e ele sempre anda também. Ele tem me ajudado muito com essa transição.”

Jeff Giassi

“Eu amo correr em Goiânia e a pista sempre foi muito boa comigo. Esse resultado me surpreendeu muito, largamos em segundo lugar entre os melhores pilotos do Brasil e eu fiquei com o quinto melhor tempo entre os pilotos de maior BoP. Tenho que parabenizar o Jeff pelo ótimo trabalho que ele tem feiton também por aqui. Vamos correr com cabeça para pensar nos nossos dois campeonatos, a geral e a classe que estamos na briga pelos dois.”

Enzo Elias

“Infelizmente o Ricardo Fontanari se machucou na semana e me chamou de última hora, comprei a passagem e vim correndo aqui para Goiânia. Fomos os mais rápidos, mas temos bastante peso no carro, fica pela volta do Iorio fazer uma boa volta e colocar a gente lá em cima.”

Marçal Muller

“Foi uma saga de meses. Estou sofrendo muito com o equilíbrio do meu carro. Sai com o carro reserva e melhorei muito tempo com o outro carro. virei um ótimo tempo com o carro e vamos largar de P3 na geral e P2 na categoria. Muito feliz e realizado de largar em uma posição tão boa em um grid com tanta gente importante do automobilismo. Para ficar perfeito só faltou a pole da categoria que ficou com o Giassi e com o Enzo, seria nossa quinta seguida.”

Georgios Frangulis

“Muito contente com o desempenho do Georgios. Ele evoluiu muito do fim de semana passado para esse. Trabalhamos muito para entender o acerto do carro reserva e ele se deu muito bem, virou o melhor tempo da vida dele aqui na pista. Amanhã vamos batalhar pela vitória na nossa categoria e no Geral vamos ver o que conseguimos achar também.”

Gaetano di Mauro

“Minha parte eu já fiz. Estava olhando os tempos e os primeiros com diferença praticamente mínima. Fiquei com o melhor tempo por dois milésimos entre os pilotos da minha categoria. Nosso carro está muito equilibrado e andando muito, agora é ver o tempo do Zonta para confirmar a pole.”

Pedro Aguiar

“Foi ótimo o dia por aqui. Todas as saídas para a pista eu registrei o melhor tempo do meu grupo. O grande mérito do dia foi trabalhar bem o desempenho do Edson que ajudou muito na nossa pole na categoria. Amanhã são 300km, vamos em busca da vitória que nos colocaria na liderança da Trophy e nos deixaria em condição mais confortável para Interlagos. Quem sabe isso ajude no meu título que vem batendo na trave há muito tempo.”

Sergio Jimenez

“Não consegui encaixar os melhores tempos que estava fazendo nos treinos, fiquei com o quarto tempo na Trophy. Mas, o Jimenez fez mágica e conseguiu uma ótima volta que deu a pole da classe e uma boa posição na geral. O calor é muito intenso aqui e isso tem castigado todo mundo. Vamos para a corrida pensando em um bom resultado na classe, mas também na geral.”

Edson dos Reis

“Está sendo um fim de semana ótimo. Estou cada vez mais pegando a mão do carro e o Caio andou bem por aqui nos dois finais de semana. Goiânia é uma das pistas que eu mais andei aqui no Brasil. Largando da pole é clara a nossa missão de vencer na classe, e acima de tudo entregar o carro inteiro para o Caio fazer o stint dele.”

Tony Kanaan

Porsche XP Private Endurance Series – Goiânia

#7 Miguel Paludo e Dennis Dirani 1:23.955 #73 Enzo Elias e Jeff Giassi** +0.160 #88 Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro** +0.195 #1 Alceu Feldmann e Thiago Camilo +0.196 #3 Fran Lara e Guilherme Salas* +0.204 #20 Pedro Aguiar e Ricardo Zonta +0.284 #8 Werner Neugebauer e Fabio Carbone +0.337 #90 Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio* +0.403 #0 Marcelo Franco e Cacá Bueno* +0.458 #11 Pedro Boesel e Sergio Sette Câmara +0.547 #29 Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr* +0.573 #77 Francisco Horta e William Freire** +0.578 #199 Nelson Marcondes e Rubens Barrichello** +0.638 #80 Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande* +0.756 #85 Eduardo Menossi e Diego Nunes** +0.900 #121 João Barbosa e João Gonçalves** +0.931 #9 Franco Giaffone e Cesar Ramos** +1.006 #19 Lucas Salles e Rafael Suzuki +2.419 #17 Marçal Müller e Matheus Iorio +2.568 #87 Nelson Monteiro e Alan Hellmeister +2.644 #22 Caio Castro e Tony Kanaan* +2.750 #555 Ayman Darwich e Nicolas Costa* +2.863 #888 Lineu Pires e Beto Gresse* +2.893 #15 Leonardo Sanchez e Átila Abreu* +2.931 #32 Paulo Sousa e Galid Osman* +3.046 #145 Carlos Renaux e Vitor Baptista +3.077 #117 Guilherme Bottura e Gabriel Robe* +3.091 #12 Edson dos Reis e Sergio Jimenez** +3.192 #440 Carol Aranha e Raphael Abbate** +3.491 #99 Edu Guedes e Carlos Ambrósio** +3.641 #10 Sergio Laurentys e Henrique Tielas** +3.645 #45 Paulo Totaro e Ramon Alcaraz** +3.682 #880 Gustavo Farah e Sebastian Moreno** +3.875 #23 Marco Pisani e Vinicius Valle** +7.313

*Sport

**Trophy

Em itálico GT3 Cup

