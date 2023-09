Gustavo Zanon está plenamente adaptado ao traçado de Termas de Río Hondo na Argentina. Correndo pela segunda vez com a Porsche Cup Brasil na pista de 4.806m situada no norte do país vizinho, Zanon segue mostrando o desempenho constante que apresentou nas últimas etapas.

Após um começo de temporada difícil, Zanon vem se recuperando e somar bons pontos na Argentina é crucial para a disputa do campeonato. E o segredo de pontuar bem é andar na frente. Isso o carro #33 tem feito.

Em um dia marcado por duas atividades de pista, um treino extra e um treino livre, o piloto da Seguralta abriu a jornada com a terceira melhor marca da atividade, posição que colocou Zanon como o mais rápido de sua classe.

Já no primeiro treino livre da etapa, atividade onde apenas os pilotos regulares do grid puderam acelerar, Zanon novamente mostrou sintonia com a pista e com o #33. Por boa parte da atividade liderou entre os pilotos da Sport, sendo superado apenas nos instantes finais. Ainda sim, registrou o segundo melhor giro da subcategoria e o quarto melhor tempo geral, com a marca de 01:46.263.

"Acredito que o time vem construindo bem desde quinta-feira. Seguimos evoluindo o carro, hoje mexemos em mais algumas coisas e hoje testamos outros acertos, que mostraram que nosso carro é bom para amanhã. Ele está muito rápido, o que nos permite brigar por uma boa tomada de tempo e disputar pela pole-position. Temos tempo e muita velocidade para fazer dar tudo certo amanhã."

A Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil volta a acelerar no sábado com as duas sessões do treino classificatório, que definem os grids de sábado e domingo. A primeira das duas corridas acontece no período da tarde. A prova decisiva é no domingo em Termas de Río Hondo.

A categoria tem transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: