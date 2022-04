Carregar reprodutor de áudio

Georgios Frangulis e a ORTD chegam ao Velocitta para a segunda etapa da Porsche Cup Brasil em 2022. Após bom começo de ano, impulsionado por dois pódios na jornada inaugural, Frangulis busca sua primeira vitória na categoria principal no Velocitta.

O ‘Grego’ já subiu ao pódio no traçado do interior paulista. Em sua estreia na Carrera Cup, na temporada 2021, levantou um troféu na primeira corrida daquela ocasião. Agora o piloto do #88 busca seguir se aproximando da briga pela liderança da classe Sport.

A segunda etapa inicia suas atividades de pista na quinta-feira, com treinos extras. Já na sexta acontece os treinos livres, sábado é reservado para o quali e a primeira das duas corridas. Domingo se encerra a etapa com a segunda prova do fim de semana.

As corridas da Porsche Cup Brasil têm transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Acredito que todos os pilotos sentiram uma dificuldade maior em ultrapassar com o carro novo”, disse Frangulis. “Em Mogi, as retas são mais curtas e a pista mais apertada em si. Acho que todos serão mais agressivos, agora não tem o peso da estreia na temporada e do carro.

“Gosto muito do Velocitta, consegui boas classificações por lá, inclusive poles, além do pódio na estreia na Carrera Cup. Chego com dois P4 no campeonato e o objetivo na etapa é escalar alguns degraus no pódio.”

