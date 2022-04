Porsche Cup apresenta Ipiranga Octapro como combustível oficial

Carregar reprodutor de áudio

A segunda etapa da temporada 2022 Porsche Cup C6 Bank Mastercard acontece neste fim de semana, no Velocitta em Mogi Guaçu, com uma grande novidade. Os tanques dos carros de competição mais produzidos no mundo passam a ser abastecidos com a gasolina Ipiranga Octapro.

É o produto premium da Ipiranga, recomendado para carros esportivos. A Octapro é a gasolina Ipiranga com maior octanagem que utiliza tecnologia Friction Modifier, capaz de reduzir as perdas pelo atrito das partes metálicas do motor, permitindo aumento da eficiência energética, maior torque e potência.

No marco do acordo de fornecimento oficial de combustível para a Porsche Cup C6 Bank Mastercard serão ativadas as marcas Octapro e DT Clean, com propriedades em todos os carros, placas de pista e outras entregas de marketing para relacionamento e ativações digitais.

A segunda etapa do campeonato acontece neste fim de semana, com corridas transmitidas ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

“A Ipiranga é uma marca muito forte, de longa tradição no automobilismo brasileiro e estamos muito honrados em levar suas cores na Porsche Cup em 2022. A Octapro é um combustível de altíssima performance e atende às exigências dos nossos carros de corrida”, comentou Dener Pires, promotor da categoria.

“Oferecemos combustíveis de alta qualidade para mais de sete mil postos em todo país e temos uma linha completa de aditivados. A parceria com a Porsche só fortalece nossa estratégia, que contempla o território do automobilismo como um dos principais pilares para relacionamento com nossos stakeholders e ativações da nossa marca, a exemplo da equipe que patrocinamos na Stock Car, Ipiranga Racing”, disse Bárbara Miranda, diretora de marketing e desenvolvimento de negócios da Ipiranga.

