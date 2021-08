Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro seguem colecionando troféus quando dividem o cockpit do Porsche #88 da Oak Racing Team (ORT). A dupla esteve em ação na abertura da Porsche Endurance Series em Interlagos.

A primeira das três corridas longas da temporada começou sob mistério das condições climáticas no autódromo. Frangulis foi quem recebeu a responsabilidade de largar com o bólido da ORT para os 300km previstos no regulamento da prova.

Com problemas na comunicação via rádio, o piloto titular da categoria teve dificuldades na largada e perdeu posições no giro inicial. Com isso, a dupla deu início a uma jornada de recuperação em busca de mais um pódio na Endurance Series.

Georgios mantinha um bom ritmo recuperando as posições que havia perdido na largada já aparecia na 13ª posição quando trouxe o carro para a primeira parada obrigatória. Com o melhor tempo entre todos os registrados na primeira leva de pit-stop, a equipe colocou a dupla novamente na disputa pelas posições de pódio.

Com o pelotão reestabelecido após as paradas, a dupla novamente figurava dentro do top15 e com boas disputas dentro da categoria Trophy.

Pouco depois da parada, um princípio de garoa sob a reta principal trouxe apreensão aos boxes e agilizou a entrada de Gaetano di Mauro a bordo do #88

Com a segunda parada de boxes obrigatória, Frangulis já havia completado o seu número mínimo de voltas obrigatórias e entregou a máquina para o stint do seu companheiro. Nas primeiras voltas de di Mauro, ninguém virava mais rápido que ele em torno do traçado de Interlagos, sendo por algumas voltas o único piloto a registrar tempos abaixo de 01:36.9.

Gaetano tinha a missão de conduzir a dupla pela parte final da prova e já dentro das 30 voltas finais era quarto da classe Trophy e 14º na geral.

A última parada obrigatória colocou a dupla em condições reais de escalar mais um degrau no pódio da Trophy e com chances de disputar o pódio também na Sport.

Na investida de Gaetano para assumir a terceira posição, o trânsito atrapalhou o ataque sobre Renan Guerra, que conseguiu escapar das investidas. Ao fim das 70 voltas previstas a dupla recebeu a bandeirada em 11º na classificação geral e quarto na classe Trophy.

Foi o segundo pódio seguido para a tripulação em Interlagos nas corridas longas da Porsche Cup. Os pilotos vinham de vitória na classe geral no traçado paulista no encerramento da temporada 2020 pela classe GT3 Cup.

O próximo compromisso de Frangulis pela Porsche Cup acontece nos dias 11 e 12 de setembro no autódromo internacional de Curitiba, pelo campeonato de Sprint.

“Nosso rádio não funcionou na largada, não tive a orientação do Gaetano e demorei para reagir naquele momento”, disse Frangulis. “Conseguimos tirar bastante a diferença depois disso e chegar perto dos competidores da categoria. Vou trabalhar para aprimorar meu ritmo e deixar o Gaetano em boas condições de brigar por vitórias.”

“Fizemos um bom trabalho, o Georgios fez o máximo que ele podia”, comentou Di Mauro. “O carro estava difícil de andar e sofremos um pouco com o balanço. Arriscamos na parada e a sorte não esteve do nosso lado, são coisas que acontecem, agora é relaxar e focar na próxima que o campeonato ainda está aberto.”

